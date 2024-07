Así sería la trayectoria que tendría el huracán por el Pacífico

Precauciones y medidas ante la llegada de 'Bud' a Baja California Sur

En México, la temporada de huracanes en el océano Atlántico comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Para el Pacífico, la temporada se extiende desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre.

Durante este periodo, las costas mexicanas pueden verse afectadas por ciclones tropicales y huracanes que provocan fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones. Ejemplo de ello son los fenómenos 'Alberto' y 'Beryl', que causaron importantes inundaciones.

Te puede interesar Preocupa aumento de casos de dengue en México

Hoy, se advierte sobre un nuevo huracán denominado 'Bud' que podría afectar diversas entidades federativas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), encargado de monitorear continuamente la formación de tormentas, emite alertas para la población y autoridades con el fin de tomar medidas preventivas.

Las regiones más afectadas suelen ser la Península de Yucatán, el Golfo de México y las costas del Pacífico, especialmente en estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Guerrero y Chiapas.

En las próximas 48 horas, se podría formar un nuevo huracán. Sin embargo, el SMN ha indicado que no puede asegurar ni negar que la zona de baja presión se convierta en ciclón o huracán. No obstante, se ha pedido no minimizar la situación y tomar las medidas necesarias para proteger a la población.

El posible huracán 'Bud' se localiza a 1,855 kilómetros al oeste de las costas del Pacífico, específicamente en Baja California Sur, donde se estudia su desarrollo.

Impacto potencial y regiones

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este nuevo fenómeno natural comenzará a afectar a la población de Baja California Sur a partir del jueves 18 de julio, cuando su formación como huracán alcance un 40 por ciento. Las ciudades que se verán afectadas por lluvias moderadas a intensas son:

La Paz

Cabo San Lucas

Alerta y Preparativos

Una zona de baja presión en el océano Pacífico mantiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza a 1,740 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 16 kilómetros por hora, según Conagua.

Baja California Sur es una de las regiones de México más susceptibles a recibir el impacto directo de ciclones tropicales debido a su ubicación geográfica. Los huracanes que afectan la región suelen traer fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, lo que puede provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y daños materiales. Las ciudades más vulnerables incluyen La Paz, Los Cabos y Loreto.

Las autoridades locales y estatales, en coordinación con el SMN y Protección Civil, implementan planes de emergencia y emiten alertas para la población, recomendando medidas de seguridad como la evacuación de zonas de riesgo, la preparación de suministros de emergencia y la protección de propiedades.

Huracanes en Baja California Sur

Históricamente, algunos de los huracanes más significativos que han impactado Baja California Sur incluyen el huracán Odile en 2014 y el huracán Jimena en 2009, ambos de categoría alta que causaron daños considerables en infraestructura y afectaron a miles de personas.