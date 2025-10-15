La Fiscalía de Guerrero confirmó que el menor actuó junto a Miguel “N”, detenido el 10 de octubre. Ambos eran cercanos al párroco asesinado en Mezcala.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de un adolescente presuntamente implicado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido el pasado 4 de octubre en el municipio de Eduardo Neri, región Centro del estado.

De acuerdo con la investigación ministerial, el menor habría participado en el crimen junto con Miguel “N”, quien fue capturado el 10 de octubre durante un operativo conjunto encabezado por la FGE Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Guardia Nacional, la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

La dependencia explicó que, tras cumplirse los procedimientos legales correspondientes, el joven fue presentado ante una Jueza de Control, quien continuará el proceso judicial conforme a derecho.

Los implicados eran cercanos al sacerdote

Autoridades federales informaron que Miguel “N” mantenía una relación de cercanía con el sacerdote Bertoldo Pantaleón, a quien acompañaba frecuentemente. Esta relación fue confirmada como un elemento clave dentro de la investigación, ya que el párroco fue visto por última vez en compañía de su chofer antes de desaparecer.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen se habría cometido en el vehículo del sacerdote, el cual fue localizado el 6 de octubre sobre la carretera Chilpancingo–Zumpango, a la altura de la comunidad de Milpillas, con el cuerpo del religioso en su interior y varios impactos de bala.

Un crimen que conmocionó a Guerrero

El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón, de 59 años, generó una profunda consternación entre la comunidad católica de Guerrero. El sacerdote era originario de La Changata, en Ajuchitlán del Progreso, y durante ocho años estuvo al frente de la parroquia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, pidió por el descanso del sacerdote y exhortó a las autoridades a no permitir que el crimen quedara impune.

“Agradecemos a todas las personas que nos han ayudado en su búsqueda. Que Dios todopoderoso les recompense esta ayuda que han brindado” , expresó la Diócesis en un mensaje difundido en redes sociales.

Proceso judicial en curso

La FGE Guerrero reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer totalmente el crimen y llevar ante la justicia a todos los involucrados, sin distinción de edad o condición social.

Con la detención de Miguel “N” y del adolescente, ya son dos las personas bajo proceso por el homicidio del sacerdote.