El párroco de Mezcala fue hallado sin vida tras ser reportado como desaparecido el 4 de octubre

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con autoridades federales, confirmó la detención de Miguel Ángel “N”, vinculado con el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que la captura se llevó a cabo en una operación conjunta encabezada por la FGE Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con apoyo de la Defensoría Pública, SEMAR, FGR, Guardia Nacional y SSPC federal.

“Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para evitar que estos crímenes queden impunes”, indicó García Harfuch.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

El crimen del sacerdote

Bertoldo Pantaleón, de 59 años, fue reportado como desaparecido el sábado 4 de octubre mientras se encontraba en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, donde se desempeñaba como párroco de la parroquia de San Cristóbal.

Su cuerpo fue hallado posteriormente en el municipio de Eduardo Neri, lo que llevó a la FGE de Guerrero a abrir una carpeta de investigación por homicidio calificado. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales acudieron a la escena del crimen para recabar evidencia y ordenar el levantamiento del cuerpo.

La Diócesis Chilpancingo-Chilapa condenó el homicidio y pidió a los fieles oraciones por la paz en Guerrero:

“Agradecemos a todas las personas que nos han ayudado en su búsqueda, que Dios todopoderoso les recompense esta ayuda que han brindado”, señaló la institución.

El sacerdote fue velado el lunes en Mezcala, comunidad donde prestaba sus servicios religiosos. Bertoldo Pantaleón Estrada dedicó más de ocho años de su vida a la parroquia de San Cristóbal, dejando un legado de servicio y compromiso con su comunidad.