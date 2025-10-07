El párroco, desaparecido desde el 4 de octubre, fue localizado con heridas de bala en la carretera México-Acapulco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y la Diócesis Chilpancingo-Chilapa confirmaron la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien se encontraba reportado como desaparecido desde el sábado 4 de octubre.

El cuerpo del párroco fue hallado sin vida la mañana del lunes, a la altura del kilómetro 199 de la carretera federal México-Acapulco, entre Zumpango y la zona conocida como Casa Verde.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sacerdote presentaba impactos de bala y su cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, lo que dificultó su localización.

“Así vivió un verdadero sacerdote”

A través de sus redes sociales, la Diócesis Chilpancingo-Chilapa lamentó el fallecimiento del padre Bertoldo con una esquela en la que destacó su entrega pastoral:

“El fruto del silencio es la oración; el fruto de la oración es la fe; el fruto de la fe es el amor; el fruto del amor es el servicio. Así vivió un verdadero sacerdote”, se lee en el mensaje firmado por el obispo José de Jesús González Hernández y el canciller Jorge Amando Vázquez.

La institución religiosa había solicitado horas antes la activación de los protocolos de búsqueda y pidió a los fieles orar por su pronta localización.

El principal sospechoso: su propio chofer

Durante la mañanera de este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que una de las líneas de investigación apunta a que el presunto responsable del homicidio sería el chofer del sacerdote.

“Todo indica que lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa. Todo indica que es su propio chofer” , explicó en conferencia de prensa.

García Harfuch agregó que las autoridades federales colaboran con la fiscalía estatal en la búsqueda y detención del sospechoso.

“El móvil no lo tenemos todavía; estamos trabajando con Guerrero y apoyando en todo a la fiscalía”, señaló. Hasta el momento, no existen indicios de que el padre Bertoldo hubiera recibido amenazas o enfrentado conflictos personales, indicó el funcionario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias y aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación constante con la Iglesia Católica desde el primer momento del suceso.

Servicios funerarios

El sacerdote Bertoldo Pantaleón, de 58 años, era originario de Cocula, en la región norte de Guerrero. Desde hace ocho años se desempeñaba como párroco de la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, dentro de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.

La Iglesia lo recordó como un servidor “con entrega, fe y amor a la Iglesia de Cristo”, cuya vida sacerdotal fue “testimonio de fidelidad a Dios y compromiso con su comunidad”.

Los servicios funerarios del padre Bertoldo se realizan este mismo martes en su comunidad. Según la Diócesis, serán los siguientes: