Infraestructura está pensada en el auto; activistas urgen Ley de Movilidad

Hermosillo se ha visto opacada por las obras a vialidades que se han realizado en los últimos meses, que han desatado situaciones críticas a conductores y transeúntes, dos activistas y expertos en el tema conversaron con Marcelo Beyliss durante la transmisión de Expreso 24/7.

Hugo Moreno Freydig, representante de Bukis a la Calle y Miembro de la Mesa de Movilidad “Hermosillo Cómo Vamos” y Miguel Ángel Toscano, presidente y Fundador de Reacciona, compartieron sus puntos de vista sobre una situación que afecta a los sonorenses hoy en día, e invitan a los ciudadanos a pedir a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

“En el Congreso del Estado, desde la promulgación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en mayo el año pasado, el gobierno estatal tenía un lapso de 180 días para armonizar las Leyes Estatales de Movilidad y Seguridad Vial, el plazo se cumplió a mediados del mes de noviembre, y en Sonora aún no tenemos nuestra ley, lo que genera varios inconvenientes” , mencionó Moreno Freydig.

Además, agregó que ni siquiera ha habido un foro de parlamento abierto, el cual es obligatorio, y aún cuando la diputada Claudia Bours, presidenta de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso dijo que lo realizaría y los invitaría a agregarse a las mesas de trabajo para la elaboración de la ley, no ha sucedido y siguen habiendo temas que se deben socializar, como los casos de muerte por accidentes en calles de la ciudad.

“Lo que se necesita es que la Ley esté aprobada en el estado, porque no va a gestionar cómo las personas se mueven ni la conducta de las personas, sino que indicará a los gobiernos de todos los niveles y a las instituciones cómo tiene que darse la infraestructura como la gestión, el poder y la actualización de reglamentos para evitar que sigan presentando más casos lamentables” , añadió.

No más muertes por problemas de infraestructura

“Estamos muy preocupados, sólo en Sonora se mueren 155 personas al año, de los 20 mil siniestros viales registrados, desgraciadamente esas que pierden la vida es porque estuvieron en situaciones vulnerables, como estar en la banqueta, en bicicleta o en una parada de camión, y la verdad es que la infraestructura nacional está pensada en el auto, y no en el ciclista o el peatón, esas leyes son un parteaguas mundial” , mencionó Miguel Ángel Toscano.

El llamado que el activista hizo fue la diputada Claudia Bours y a todos los integrantes de la comisión de movilidad para que tomen cartas en el asunto, ya que no puede haber más días de inacción, los invita a trabajar en un nuevo instrumento jurídico para saber cómo gestionar lo que hace falta en materia de infraestructura vial.

“La semana pasada el gobernador dijo que le preocupaba que hubiera nuevas leyes a las que no se les pueda dotar de los recursos necesarios para que se puedan aplicar, sin embargo, entramos en un círculo vicioso en el cual si no existe esta ley, nunca se le va a dar el presupuesto, porque no va haber obligación de darle presupuestos a algo que no está estipulado; hay muchos elementos que como no se están atendiendo, le quitan calidad de vida a las personas” , añadió Moreno Freydig.

“Si generas un proyecto para automóviles, lo que generas es que la gente tenga que comprar un vehículo, lo que se tiene que hacer es, en lugar de invertir millones de pesos en infraestructura que no sirve para nada, hay que crear una red de infraestructura ciclista, o líneas de autobuses con rutas claras y que los usuarios tengan la certeza de las horas a las que van a pasar” , finalizó Toscano.