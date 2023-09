Usuarios de CFE se manifiestan en Congreso por altos consumos

El presidente de la Unión de Usuarios (UUH), Ignacio Peinado Luna, lideró el movimiento y entregó un documento destinado a encontrar una solución al incremento de las tarifas eléctricas.

Ante los altos consumos de energía eléctrica, cientos de hermosillenses marcharon desde las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad hasta el Congreso del Estado, donde fueron recibidos por diputados que integran una comisión de trabajo que trabajará en el tema.

Entre las solicitudes se incluye la verificación del cobro de los rangos de la tarifa 1-F para evitar costos elevados en la facturación, con el propósito que los diputados legislen sobre los costos de energía en la entidad.

ADM revisa tema en Hermosillo

Tras reunión del Gobernador del Estado con el director de Comisión Federal de Electricidad en Ciudad de México, Manuel Barttlet, informó que se reunirá con directivos de la CFE Noroeste para analizar el consumo atípico de electricidad que se ha registrado en la entidad.

Alfonso Durazo Montaño indicó que según lo informado por los directivos regionales de la empresa de electricidad, el consumo excesivo de luz llevó a la gente de pasar a una tarifa subsidiada a una no subsidiada, lo cual fue la punta de lanza para el aumento en los recibos de los usuarios en el Estado.

"CFE insiste en el argumento de que ha sido un consumo atípico, exagerado, lo que multiplicó o llevó a la gente a pasar de una tarifa subsidiada a una no subsidiada; Le he pedido a CFE que me ayude a revisar y que analice la posibilidad de que no sea sólo esa la razón del incremento", comentó.

Asimismo el mandatario estatal explicó que está analizando otros caminos para apoyar a los usuarios de CFE que se vieron afectados por el incremento en sus recibos de consumo de electricidad, por lo cual aseguró que quiere sustentar el argumento de Comisión Federal de que el exceso de consumo fueron por las altas temperaturas registradas por arriba de los 47° que no solamente en Hermosillo.