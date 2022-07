Unión de Usuarios urge facilidades a usuarios de Cooler para adquirir minisplits

HERMOSILLO, SON.- En Hermosillo entre un 20 y 25 por ciento de los hogares tiene cooler para mitigar el calor y esto representa tener la llave del agua abierta permanentemente y aumento en el consumo del líquido, indicó Ignacio Peinado Luna.

El presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) apuntó que es necesario que haya un programa de apoyo para mejorar que estas familias puedan acceder a un minisplit mediante financiamientos.

“Es importante que se analice un proyecto estado-municipio para que todas aquellas familias que hoy tengan cooler puedan encontrar el apoyo en las autoridades municipales o estatales para que puedan acceder a un minisplit mediante financiamientos para dejar atrás el cooler.

“Si hoy alguien tiene un cooler no es porque quiera es porque no tiene los recursos o tiene las limitaciones económicas para un minisplit no es por gusto, es por necesidad porque es la única fuente que tienen para mitigar las altas temperaturas pero obviamente cualquier familia que tiene un cooler desearía tener un minisplit”, explicó.