Hay que cambiar la estrategia de seguridad del país: Ulises Ruiz Ortiz

El exgobernador de Oaxaca y nuevo diputado independiente compartió en la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss algunas ideas que busca promover en las próximas elecciones a presidente de la república.

Ulises Ruiz Ortiz está buscando presentar su candidatura como diputado independiente para las elecciones a celebrarse el próximo año; para darse a conocer está recorriendo el país y en esta primera etapa busca visitar 166 municipios en los que se concentran al menos 60 millones de electores.

“En el 2024 habrá 1 mil 800 elecciones, habrá renovación de 1 mil 500 ayuntamientos, regidores, síndicos y presidentes municipales, 31 congresos locales, 300 distritos federales, 32 fórmulas al senado, 9 gobiernos estatales y la presidencia de la república, y como nunca, estamos viendo una crisis profunda de partidos políticos, empezando por Morena, el PRI y el PAN” , comentó.

Al ser cuestionado sobre su participación en el PRI, Ruiz Ortiz comentó que fue expulsado por sus ideas y por tratar de cambiar al PRI en todas sus partes, pero que lo que a él le importa es México, pues considera que la violencia está desatada en todo el país, y que AMLO no debe seguir mintiendo diciendo que todo está bien cuando no es así.

“Simplemente hay que ver las noticias un día para ver la impresionante cifra de muertos, el enfrentamiento entre cada uno de los municipios, es escandalosa la delincuencia organizada, el derecho de piso, la quema de negocios, el salirse de sus municipios porque los están extorsionando, y eso es en todo el país” , añadió.

Busca la seguridad total de México

Su plan para disminuir esta problemática se basa en revertir la estrategia del actual presidente que considera que no funcionó: la militarización del país ha violentado más a México, la Guardia Nacional Militar no funcionó, considera que hay que cambiar todo totalmente para que se erradiquen las relaciones entre el crimen organizado y los poderes de gobierno.



“Me parece que el presidente tiró la toalla, ya no puede con el paquete, sólo le quedan dos años, se va a violentar más el país en estos dos años, hay una relación cercana entre el crimen organizado y el presidente de la república, por primera vez se señalan gobiernos estatales que recibieron dinero del narco” , añadió.

Para poder traer la paz a los mexicanos, busca instaurar una nueva policía especializada en el combate al crimen organizado y narcotráfico capacitada por las mejores policías del mundo, que se dedique las 24 horas del día a eso, y busca darle al ejército otras tareas especiales, pues considera que hoy hacen de todo, excepto cuidar la seguridad de los mexicanos.