Solicitan aclarar estrategia de transporte ante reinicio de clases

Que el Instituto de Movilidad y Transporte del estado de Sonora detalle cómo funcionarán los ajustes al plan operativo del transporte urbano en Hermosillo, para atender la demanda que incrementará con el regreso de clases presenciales, es la petición que realizó Alfonso López Villa.

El dirigente de Vigilantes del transporte, dijo que la titular de la dependencia, Lirio del Castillo, debe de precisar, de qué manera y de donde se reubicarán unidades de transporte urbano para atender los sectores de mayor afluencia durante los horarios con mayor movilidad de usuarios, a partir del próximo 29 de agosto.

“El punto es que las horas pico son en todas las líneas, la pregunta es de donde se van a sacar las unidades, de qué líneas se van a sacar para meter la atención a las horas pico de las escuelas, siendo que todo Hermosillo tiene horas pico” , dijo López Villa.

De acuerdo a los recientes monitoreos de transporte, dijo que son 300 unidades de transporte urbano que circulan con regularidad en Hermosillo, aunque no serán suficientes para atender el incremento que se dará de forma natural con la reactivación de clases presenciales en educación básica.

"Son 300 y no se ha incrementado, existe la disposición de 50 unidades más en los centros de pernocta y no se han utilizado, al final del día se va a seguir afectando, porque si vienen los estudiantes el día 29 y se quiere sostener la misma flota, pues va a ser un desorden” , dijo Alfonso López Villa.

Estimó que incluso con modificaciones en los hábitos de movilidad por parte de muchos alumnos que durante el periodo de pandemia, que aprendieron a utilizar otras formas de transporte, a partir del 29 de agosto se podría incrementar hasta en 30 mil el número de usuarios de transporte urbano en la capital sonorense.

“Nosotros estimamos que alrededor de 30 mil porque hay que recordar que con la época post pandemia han cambiado algunos hábitos de movilidad y todavía no evaluamos eso porque no han regresado los muchachos, pero si ya han cambiado sus hábitos movilidad es altamente probable que los estudiantes también, pero eso no lo podemos ver hasta que anden en la calle” , comentó.

Sobre las opciones que se recomiendan, está la implementación de rutas de transporte estudiantil, en el caso de aquellos planteles que tienen una alta demanda, como lo son el Conalep o la UTH en la zona del parque industrial.