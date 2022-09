Maestros de la Secundaria 2 "Cajeme" se manifiestan contra de la directora

Maestros decidieron cerrar la escuela Secundaria Federal No. 2 Cajeme para impedir el acceso a la directora Alma Delia Sanabria Yuriar, de quien ya no soportan sus arbitrariedades.

Un contingente de aproximadamente 25 maestros protestaron por fuera del plantel educativo ubicado en las calles Once entre Reforma y Monteverde. Al tiempo que las clases fluían de manera normal, ellos buscaban encarar a la directora, quién, denuncian, tiene un régimen de abusos en contra de los docentes.

“ Ahorita ya no estamos en proceso de negociación con ella, ahorita nada más nos enfocamos en la destitución y el cambio de escuela, pero este movimiento es únicamente de maestros. Los que nos estamos manifestando trabajamos en contra turno de los docentes que ahorita están laborando, las clases se mantienen de manera normal ”, explicó Emilio Mendoza, trabajador social de la secundaria.

Desde el día 13 de junio, los profesores trabajan bajo protesta, pues solicitan la destitución de Alma Delia Sanabria Yuriar, a quien ya han denunciado ante la Secretaría de Educación y Cultura con anterioridad.

“ Empleados que tienen muchos años en un cargo y turno son movidos a contra turno bajo el argumento de necesidades del plantel, que en realidad no son necesidades del plantel. Ahorita estamos enfrentando las consecuencias de la manifestación que tenemos, el acoso y las acciones directas en contra de quienes nos hemos manifestado ”, agregó.

Por otra parte, Paloma Romero, madre de familia, decidió sumarse la actividad de los profesores, pues obligaron a los alumnos a presentar un examen importante de forma escrita el pasado 19 de septiembre. Compartió que la directora se comportó de manera intimidante buscando quién era su hijo.

“ A causa de que el lunes acudimos a ver lo de las copias para los jóvenes, el día martes la directora estuvo preguntando que si quién era mi hijo, traía su boleta en la mano, entonces yo estoy haciendo acto de presencia aquí y vengo con la intención de saber para qué me necesita o saber cuáles son sus intenciones ”, agregó la madre de familia.

Los 85 docentes de la escuela secundaria aseveraron que mantendrán la manifestación hasta que se solucione la petición que realizan a las autoridades.

Además, compartieron que la directora no acudió este miércoles al plantel y la asociación de Padres de Familia difundió un mensaje de que no habría clases, cuando el desarrollo educativo de los menores no se afectó por la actividad de inconformidad.