Reforzarán atención a la salud mental en Sonora

La Secretaría de Salud está comprometida en cambiar los estigmas que se suelen tener sobre este tipo de atención.

HERMOSILLO, SON.- La Secretaría de Salud implementará un nuevo modelo de atención a la salud mental en la entidad, con mayor enfoque a la prevención en el primer nivel de atención, capacitando y contratando a personal médico especializado para detectar de manera oportuna potenciales enfermedades de este tipo.

Así lo informó el secretario José Luis Alomía Zegarra, señalando que este modelo se impulsa desde el Consejo Nacional de Salud Mental.

“Los hospitales psiquiátricos siempre han tenido esa percepción por parte de la población y de los mismos profesionales de la salud, de que son para que las personas que tienen trastornos mentales estén recluidos, hospitalizados e inclusive, en algunas situaciones hasta apartados de la sociedad y de sus familias. Esa es la concepción que se quiere cambiar”. José Luis Alomía Zegarra

Alomía Zegarra enfatizó que la atención especializada de segundo y tercer nivel continuará implementándose a través de los tratamientos y las terapias farmacológicas requeridas para el abordaje de estos pacientes, pero se reforzará la atención desde el primer nivel de atención en los centros de salud urbanos y rurales, con la contratación específica de psiquiatras, psicológicos y otros profesionales en el campo de la salud mental.