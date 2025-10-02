Agua de Hermosillo informó que el agua de El Molinito ya cumple con los parámetros de potabilización.

Agua de Hermosillo informó este jueves que las plantas potabilizadoras de la ciudad fueron reactivadas tras cinco días de suspensión, luego de que mejoraran las condiciones del agua en la presa El Molinito.

El organismo explicó que la fuerte lluvia del viernes pasado arrastró arenas y sedimentos hacia el embalse, lo que generó alta turbidez y obligó a detener las operaciones desde el sábado 27 de septiembre. La medida afectó la producción de unos 300 litros por segundo, volumen que abastece a sectores del Centro y Norte Bajo de Hermosillo.

De acuerdo con el área técnica, el agua del embalse ya cumple con los parámetros necesarios para su tratamiento, con un avance de 85 por ciento en el asentamiento de sedimentos. Esto permitió que este jueves 2 de octubre se reanudara el proceso de potabilización.

El organismo precisó que, aunque los equipos ya se encuentran en operación, la recuperación del servicio será gradual. Se espera que el proceso de estabilización en la red tarde un par de días más, por lo que será hasta este viernes 3 de octubre cuando comience a normalizarse el suministro en las colonias afectadas.

Agua de Hermosillo reiteró que continuará informando a la ciudadanía sobre cualquier actualización en el servicio y agradeció la comprensión de los usuarios.