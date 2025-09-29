AguaH informó que continúan las afectaciones en la zona Centro y Norte Bajo, tras la suspensión de la planta potabilizadora de El Molinito.

Agua de Hermosillo informó este lunes que continúan las afectaciones en más de 60 colonias de la capital debido a la suspensión parcial de la planta potabilizadora que recibe agua de la presa El Molinito.

El organismo explicó que, tras las recientes lluvias, el caudal del Río Sonora arrastró arenas y sedimentos hacia la presa, lo que provocó una alta turbidez en el agua. Esta condición dificulta el proceso de potabilización y representa un riesgo para el sistema mecánico, motivo por el cual fue necesario detener la operación de la planta.

La suspensión implica dejar de producir alrededor de 300 litros por segundo, volumen que en condiciones normales abastece a la zona Centro y Norte Bajo de Hermosillo.

Entre las colonias que presentan baja presión e intermitencia en el suministro son:

Jesús García

Pitic

Loma Linda

Constitución

San Benito

Balderrama

Olivares

Los Rosales

Apolo

Francisco Villa

Ley 57

Luis Encinas

Isabeles

Las Aves

Condesa

Álvaro Obregón

Sahuaro

Magisterial

Nuevo Sahuaro

Valle Dorado

San Isidro

Mirasoles

Buena Vista

Centro

Villa Satélite

Valle Verde

Las Granjas

Cerro de la Campana

Casa Blanca

Palmar del Sol

Los Arcos

Santa Fe

La Manga

Puerta Real

Nueva Galicia

Country Club

Bella Vista

El Ranchito

Agua de Hermosillo señaló que el personal técnico mantiene una vigilancia constante de las condiciones en la presa y reanudará la operación de la planta en cuanto la calidad del agua lo permita.

Finalmente, el organismo exhortó a la ciudadanía a contar con sistemas de almacenamiento como tinacos y reiteró que seguirá informando sobre cualquier novedad en el servicio.

Comunicado de Agua de Hermosillo de este lunes 29 de septiembre de 2025. (Fuente: X)