El hecho ocurrió el pasado miércoles en una parada de autobuses ubicada en Periférico Oriente y De los Ganaderos.

Un hombre resultó con lesiones en la cabeza luego de protagonizar una riña en una parada de autobuses de transporte público, ubicada en Periférico Oriente y De los Ganaderos.

El hecho ocurrió el pasado miércoles y fue captado por personas que se encontraban en la zona esperando su medio de transporte.

En el clip, de no más de 40 segundos, se observa cómo un joven se defiende de un adulto que aparentemente tiene en sus manos un objeto que podría ser un cinturón, aunque por la calidad del video podría ser otra cosa.

El hombre mayor persigue al joven alrededor del lugar e intenta agredirlo; en respuesta, el joven lanza una piedra que impacta en la cabeza del señor, quien cae inconsciente.

Reportes de la Policía Municipal indican que el lesionado se negó a recibir atención prehospitalaria y acudió por sus propios medios a recibir atención médica.

Hasta ahora se desconocen los motivos de la confrontación, sin embargo, el momento ha generado reacciones en las plataformas digitales.