En México no se hubiera podido enjuiciar a García Luna: Diego Saucedo

El consultor de seguridad se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 para conversar sobre el proceso de juicio de Genaro García Luna y lo que puede venir para otros funcionarios involucrados en el narco.

Hace dos días, un jurado de Brooklyn declaró culpable al ex funcionario de seguridad mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón de todos los delitos que se le imputaban, entre los que incluía ser miembro de un grupo criminal; Saucedo realizó un análisis del caso y habló sobre los efectos que pudieran presentarse en la política actual.

“El juicio de García Luna viene de una cadena de juicios que están realizando las autoridades en EU en contra de narcotraficantes de alto perfil o altos funcionarios en materia de seguridad; sin duda este tuvo una importancia capital en México, pero forma parte de lo que las autoridades en Estados Unidos están realizando con el objeto de enjuiciar a la narcopolítica de México” , comentó.

Mencionó también que en el país no hay condiciones para que García Luna hubiera sido juzgado aquí, debido a que no se puede avanzar de manera exitosa cuando se encuentra culpable a alguien de la élite, y que aunque impera un espíritu triunfalista, lo cierto es que el gobierno actual no había iniciado ninguna investigación en su contra, hasta que fue detenido en el vecino país del norte.

¿Podría ser García Luna un testigo protegido?



“Lo único que pueden hacer con las autoridades es que no sea trasladado a una prisión de máxima seguridad para que pueda estar en contacto de manera regular con sus familiares y que algunos de ellos no sean llevados a juicio por cargos de asociación delictuosa; lo único que queda es negociar con los norteamericanos los nombres que se puedan, dar información de más hechos delictivos que realizó en el país junto a sus otros cómplices, y aquí es donde vendría lo que el presidente ha solicitado de manera intensa, pues García Luna evidenció el nivel de colaboración que tenía el expresidente Felipe Calderón” , agregó.



Al ser cuestionado sobre hasta dónde cree que vayan a llegar estos efectos políticos, el experto dijo que aunque Calderón emitió una carta deslindandose de los delitos, todas las encuestas refieren a que no fue omiso, sino cómplice del vínculo de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

“Con el olfato político de AMLO va a sacar material político y mediático en materia de opinión pública con relación a este veredicto [...] habrá qué ver en las siguientes encuestas del mes de marzo qué tanto afecta la coalición del Partido Acción Nacional y al propio expresidente; veremos sin en la recta final de su presidencia rompe el maleficio con el que carga el gobierno mexicano de no enjuiciar a un expresidente por cargos de corrupción” , finalizó.