Pueden manifestarse, pero sin bloquear calles: Florencio Díaz a sindicalizados del municipio

HERMOSILLO, SON.- Los empleados del Ayuntamiento de Hermosillo agremiados al sindicato dirigido por Salvador Díaz Holguín que se han manifestado últimamente, están en su derecho de hacerlo pero les pedimos que no bloqueen calles, señaló Florencio Díaz Armenta.

“Él está en la postura de que si no se da lo que el quiere va a seguirse manifestándose, nosotros respetamos el derecho que tiene a manifestarse, no nos gusta que bloquee calles eso no debería de hacerlo pero la manifestación está en su derecho y que no se bloqueen servicios públicos, seguimos en pláticas sin ningún problema”