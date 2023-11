Afirman hacen falta hasta 700 paradas de autobuses en Hermosillo

Entre 600 y 700 paradas son necesarias en Hermosillo ante la constante expansión de la ciudad, explicó el presidente de Vigilantes del Transporte Hermosillo, Alfonso López Villa.

Debido a la expansión que ha tenido Hermosillo y con ello el aumento de usuarios del Transporte Público, se informó que en la capital de Sonora son necesarias al menos entre 600 y 700 paradas de camiones.

Según datos proporcionados por el presidente de Vigilantes del Transporte, Alfonso López Villa, Hermosillo al ser una ciudad en constante crecimiento es necesario que se tenga una inversión en los parabuses ya sea una obra o un señalamiento.

“Hay que recalcar que esta es una responsabilidad del Gobierno Municipal no es una responsabilidad del Gobierno Estatal, entonces si hay que hacer esa aclaración, ahora hay muchas paradas que no tienen señalamiento, son paradas de costumbre en donde dices 'siempre se ha parado el camión ahí', 'siempre me ha subido el camión', pero esto hace que muchas veces que el servicio se haga ineficiente” , comentó.

López Villa indicó que en el último censo que Vigilantes del Transporte realizó en 2019 se indicaba que en Hermosillo había al menos mil 300 paradas de camiones, sin embargo aseguró que esta cifra pudo aumentar.

Para finalizar el presidente de esta organización indicó que para que el usuario pueda tener un servicio de calidad es necesario tener una buena cantidad de parabuses y señalamiento de estas así como un número elevado de camiones en Hermosillo.