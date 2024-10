De programación al emprendimiento: Francisco facilita la labor de los fotógrafos

Con un software creado por él mismo, el programador busca ayudar a diversos sectores a mejorar su trabajo.

A veces las mejores creaciones surgen por accidente, la historia lo respalda. En el caso del hermosillense Francisco Soto, una inconformidad fue móvil suficiente para poder echar a andar sus ganas de emprender en el mundo digital.

Desde hace más de un año inició con la creación de un software en línea, llamado Pick Your Photos, un sistema para fotógrafos profesionales para que puedan mostrar su trabajo, así como entregarlo, de manera digital.

Para lograr establecer esta plataforma digital, el hermosillense requirió un año de su tiempo, además de poner en práctica sus conocimientos en programación, los cuales fue adquiriendo con el paso del tiempo.

“Soy programador, tengo desde el 2006 haciendo programación, empecé el año pasado con este emprendimiento porque mi esposa es fotógrafa profesional y un día se estaba quejando de los sistemas que utilizaba para sus fotos, y yo tenía ganas de empezar con un emprendimiento así, pero que fuera también software, al menos tengo un usuario seguro en la casa”, dijo entre risas.

Francisco Soto dijo que luego de esto completó el software en línea y a pesar de que lo echó a andar desde febrero de este año aproximadamente, su proyecto no está terminado del todo, ya que siempre se encuentra buscando mejoras para sus usuarios.

“Es algo que nunca está terminado, pero en diciembre del año pasado lo empezó a usar mi esposa y tenía todavía muchos detallitos, empezó otro vecino a usarlo, que es fotógrafo profesional y con los comentarios de ambos le fui mejorando, ya para febrero de este año, ya lo comencé a comercializar ya tengo unos usuarios, está bastante útil y funcional, ahorita son productos terminados, pero en realidad se sigue mejorando cosas”, apuntó.

Gran Satisfacción

Francisco Soto encuentra en la programación la manera de formar productos que pueden ayudar a sectores a mejorar su trabajo y conectividad y, a pesar de que Pick Your Photos es un éxito, no es el único que cuenta en su lista de emprendimientos, ya que en 2014 generó él solo un sistema para conectar a las personas.

“He tratado de hacer emprendimientos por mi cuenta, en 2014 empecé un sistema para que la gente que pudiera quedarse viéndose en línea, ahora eso lo puedes hacer en todos lados, pero en el 2014 no era algo sencillo, ese lo vendimos en 2016 y este lo inicié porque tenía ganas de hacer algo similar, aparte que puedo hacerlo yo solo, es una combinación de factores”, destacó.

Capitalización

A pesar de que Pick Your Photos tiene sus usuarios, lo cierto es que a Francisco Soto no lo mueve el dinero, aunque es una parte importante, sino la utilidad que puede brindarle a sus usuarios.

“El dinero no es el principal motivante, por ejemplo, las cosas que me gustan o lo que me llena es cuando alguien lo encuentra muy útil: el sistema tiene 14 días de prueba, un fotógrafo de Obregón entró invitado por mi vecino, lo usó por una hora y pagó un año, porque le resultó muy útil y ese tipo de cosas es lo padre”, describió.

Mientras Pick Your Photos toma vuelo, Francisco Soto se mantiene con la firme convicción de lograr rentabilizar sus emprendimientos, mientras disfruta lo que hace gracias a sus conocimientos.