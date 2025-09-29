El cierre será en el cuerpo Norte, de Oriente a Poniente, entre Real del Arco y Canal San Antonio en el Paseo Río Sonora de Hermosillo.

El Gobierno de Hermosillo informó que a partir de este martes 30 de septiembre se realizará el cierre de un tramo del bulevar Paseo Río Sonora, como parte de la nueva etapa de sustitución del colector de aguas negras que en los últimos años ha provocado afectaciones en esa vialidad.

De acuerdo con Agua de Hermosillo, los trabajos se llevarán a cabo en el cuerpo vial Norte, en sentido de Oriente a Poniente, en el tramo comprendido entre Real del Arco y Canal San Antonio.

La obra contempla el retiro de una tubería de concreto de 60 pulgadas de diámetro y 240 metros de longitud, que será reemplazada por una línea de PVC con cédula, diseñada para ofrecer mayor rigidez y una vida útil superior a los 70 años.

El colector sanitario del Paseo Río Sonora tiene una extensión de 8 mil 605 metros y más de 35 años de antigüedad. Desde 2013 ha presentado fallas recurrentes, por lo que su sustitución se ha venido realizando por tramos. Hasta la fecha se han renovado 2 mil 478 metros lineales y restan 6 mil 126 por modernizar.

El periodo de ejecución de esta fase se estima entre 160 y 180 días, debido a que las labores incluyen excavaciones de hasta 9 metros de profundidad.

Ruta alterna

Para los automovilistas que circulan de Oriente a Poniente por el Paseo Río Sonora, la ruta alterna recomendada es:

Tomar bulevar Paseo Río Sonora hacia Canal San Antonio

hacia Canal San Antonio Girar a la izquierda por prolongación Serna hasta Real del Arco

Volver a incorporarse a Paseo Río Sonora para continuar el trayecto

Croquis de la ruta alterna compartido por el Gobierno de Hermosillo. (Fuente: AguaH)

El Ayuntamiento indicó que se contará con apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal y se colocará señalización para orientar a los conductores y reducir los tiempos de traslado.