A partir del lunes 29 de septiembre se cerrará la avenida Pesqueira y se activarán rutas alternas en la zona poniente de Hermosillo.

A partir del lunes 29 de septiembre se implementarán nuevas rutas alternas en la zona de los bulevares Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, debido al cierre de la avenida Pesqueira por los trabajos de construcción del paso a desnivel en ese crucero.

La titular de la Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI), Astarté Corro Ruiz, informó que el ajuste vial permitirá avanzar en las conexiones directas entre ambas vialidades y acelerar el compromiso de entregar la obra el próximo 14 de febrero.

"Sabemos que son molestias las que estamos ocasionando, pero son molestias temporales para beneficios permanentes" , señaló la funcionaria municipal.

Nuevas rutas temporales

Desde el poniente por el bulevar Colosio:

Los conductores deberán tomar el cuerpo oriente del bulevar Las Quintas hacia el sur, continuar hasta la calle Colonizadores y salir al bulevar Solidaridad.

Desde el sur por el bulevar Las Quintas: habrá dos opciones para dirigirse al poniente:

Tomar la calle Quinta Mayor. Usar Paseo de los Álamos para internarse en la Calzada de los Ángeles y reincorporarse al bulevar Colosio.

Croquis de las rutas alternas a partir del 29 de septiembre. (Hermosillo Gob)

Corro Ruiz recordó que la avenida Pesqueira era una de las vialidades alternas más utilizadas para conectar desde el bulevar Las Quintas hacia Solidaridad, pero permanecerá cerrada mientras avanza el proceso constructivo.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados y consultar los mapas de las nuevas rutas en las redes sociales de la Dirección de Infraestructura y de Hermosillo Gob.