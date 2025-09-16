La obra de transformación del paso a desnivel en Hermosillo registra un avance significativo.

La transformación del paso a desnivel en los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad incluirá cableado subterráneo y la siembra de 3 mil 900 plantas y arbustos, informó el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

La obra, que representa una inversión de 412.5 millones de pesos de recursos municipales, registra un avance físico superior al 60 por ciento. Entre los rubros concluidos o próximos a finalizar se encuentran: el colector sanitario (100%), la parrilla pluvial (99.4%), el sistema de agua potable definitiva (76.9%) y la obra civil del cruce a desnivel mayor (53.5%).

Astiazarán destacó que este proyecto transformará la movilidad de miles de hermosillenses que transitan diariamente por esta zona estratégica. Actualmente, los trabajos se concentran en el colado de losas de concreto hidráulico, instalación de tuberías, construcción de muros, guarniciones y terracerías.

“Estamos avanzando en una obra que será un antes y un después en la movilidad de Hermosillo. Queremos que la gente llegue más rápido y segura a sus destinos, y este paso a desnivel será clave para lograrlo”, afirmó el alcalde.

El Gobierno Municipal subrayó que con esta obra refrenda su compromiso de construir infraestructura de calidad que contribuya a una ciudad mejor conectada, competitiva y segura.