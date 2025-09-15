La obra, que cuenta con una inversión de 412.5 millones de pesos de recursos municipales, cuenta con avances en diversos rubros.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó que, como parte de la transformación del paso a desnivel de los bulevares Colosio y Solidaridad, se contará con cableado subterráneo y tres mil 900 especies de plantas y arbustos.

La obra, que cuenta con una inversión de 412.5 millones de pesos de recursos municipales, cuenta con avances en diversos rubros.

El colector sanitario tiene un avance del 100 por ciento, la parrilla pluvial 99.4 por ciento, agua potable definitiva 76.9 por ciento y la obra civil del cruce a desnivel mayor 53.5 por ciento.

Astiazarán señaló que el proyecto transformará el traslado de miles de hermosillenses que circulan diariamente por esta zona estratégica, donde se realizan actualmente trabajos de colado de losas de concreto hidráulico, instalación de tuberías, muros, guarniciones y terracerías.

"Estamos avanzando en una obra que será un antes y un después en la movilidad de Hermosillo. Queremos que la gente llegue más rápido y segura a sus destinos, y este paso a desnivel será clave para lograrlo” , dijo.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de construir infraestructura de calidad que impulse una ciudad mejor conectada, competitiva y segura para todas y todos.