Por malos tratos, piden la salida de directora de la Secundaria 2 "Cajeme"

Desde 2021, el trato de la directora del plantel, ha provocado inconformidad entre los maestros de la Secundaria General #2, a quien siguen negándole el acceso hasta que su baja de la institución sea ordenada.

Desde hace dos días los maestros de la escuela Secundaria General 2 “Cajeme” mantienen un plantón a la entrada del plantel para exigir la destitución de la directora, a quien señalan por abuso de autoridad y desvío de recursos.

Son alrededor de 58 maestros de 80, que tomaron el plantel para negar la entrada a la directora Alma Delia Sanabria, pues mencionan que desde el 2021, cuando regresaron a clases presenciales, la dirigente se comportó de una manera déspota con los docentes.

“Ella tomaba decisiones sin considerarnos a los maestros, se hizo de un comité de padres de familia que se apoderó de todo y ellos tienen más autoridad que nosotros dentro de la escuela, tomaban decisiones y cuando no salían las cosas nos echaban la culpa a los maestros de sabotear las actividades” , expresó Gabriel Evans, maestro de inglés.

El docente compartió que el ciclo pasado cerró la escuela por el mismo motivo, pero el sindicato llegó para hacer una tregua, incluso se les hizo firmar una petición, a raíz de ello comenzaron a sufrir acosos y malos tratos, siendo la más afectada intendencia, trabajo social y secretarias.

Hasta el momento no han tenido respuesta de las autoridades correspondientes, ni de la Secretaría de Educación, incluso se dice que la directora pidió un permiso económico de tres días motivo por el cual no ha asistido a la escuela estos días.

Por otro lado, el grupo de docentes confirmó que no se negará el acceso a los alumnos, por lo que seguirán con sus clases normal, sin embargo será a la directora a quien no se le permitirá entrar hasta que se confirme que no seguirá formando parte de la institución.

“Mientras esto siga aquí vamos a estar acampando, algunos se quedaron a dormir, otros llegaron temprano para reemplazarlos, si hoy no se arreglan aquí vamos a dormir, también mañana y hasta el fin de semana, hasta que se digne a presentarse” , manifestó.

ALUMNOS HACEN EXAMEN A MANO

Anteriormente se aplicó un examen diagnostico que envió la Secretaria de Educación, el cual consistía en 30 hojas por materia, alrededor de 20 preguntas asignatura. La directora del plantel recibió la información, sin embargo no sacó copias para entregarlas a los alumnos porque no había dinero, siendo que hace algunas semanas se realizaron diversas actividades para reunir fondos escolares.

“Ojalá que la secretaria nos escuche, vamos a estar aquí lo que tengamos que estar, hasta que vengan ellos o la directora, una de dos, no vamos a aceptar otra cosa” , concluyó Gabriel.