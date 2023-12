Los mejores amigos del hombre merecen cuidado y respeto

Este 10 de diciembre se celebran los derechos de los animales.

Miles de animales en las calles reflejan la cara del abandono y el maltrato. Para Kenia Tellaeche, rescatista independiente, es 'el pan de cada día' dentro de su labor, ya que actualmente otorga refugio a aproximadamente 35 animales.

A lo largo de su camino como rescatista, ha atestiguado situaciones que la han tocado y sensibilizado, como la de una perrita que se encontraba tirada, completamente en los huesos, con encías totalmente pálidas, ojos tristes y llena de excremento.

“No podía moverse, sólo movía su colita como señal de esperanza cuando la rescatista se le acercaba y le hablaba, me tocó el corazón, ese día yo no me podía salir del trabajo y mandé a un veterinario por ella y cuando la revisó me dijo: “¿sabes qué Kenia?, la verdad la perrita está muy mal, estuvo días sin comer, pero podemos intentar rescatarla” , compartió.

Con la esperanza de salvarla, inmediatamente le colocaron un catéter con líquidos para reanimarla, su peso era de cuatro kilos, un rango fuera de lo normal para ser un animal de raza mediana. A pesar de los esfuerzos, el animal falleció a la mañana siguiente.

“Su cuerpo no aguantó pero se fue con las caricias de la rescatista. Ahí es cuando yo digo: 'yo no entiendo por qué la gente, si no puede tener mascotas las privan de que alguien más les ayude'. Ni siquiera sabemos quién fue el que la abandonó, ojalá pudiéramos dar con la persona que hizo eso” , comentó.

Kenia siempre ha velado y luchado por la protección y respeto de los animales que, dijo, son seres que no pueden comunicarse con humanos, por ello toca corresponder como sociedad y ver por sus derechos.

Derechos de animales y humanos: una conexión

Los animales pasaron de ser una simple propiedad a seres merecedores de cuidado y respeto, ya que en 1978 activistas y defensores proclamaron la declaración universal de los derechos de los animales en la sede de la Unesco en París.

El Día Internacional de los Derechos de los Animales se celebra cada 10 de diciembre y coincide con el Día Mundial de los Derechos Humanos, el movimiento de liberación animal eligió la misma fecha para persuadir a la humanidad de que la bondad y el respeto se deben a todas las criaturas sensibles.

Esta declaración señala en sus 14 artículos que : todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a la existencia (Artículo 1); todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse (Artículo 4); aquellos animales que sean escogidos como compañeros por un humano tienen derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad natural de su especie (Artículo 6); los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma manera en que lo son los derechos del hombre (Artículo 14).

Pena máxima

David Palafox, director del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, indicó que, al igual que los seres humanos, los animales y las especies vegetales se deben respetar y ser protegidos para beneficio de la sociedad.

“Lamentablemente, por la ignorancia y una pésima cultura de protección y bienestar animal, los ciudadanos no tienen el debido respeto y cuidado a las mascotas y muchas veces se cometen actos de maltrato o de crueldad animal aunque no haya un dolo, por eso es importante que la gente se eduque, sepa perfectamente bien cómo tratar a los animales, ser responsables y si no tienen esa afinidad sepan respetar su hábitat” , explicó.

De acuerdo con el Código Penal de Sonora, el maltrato animal está tipificado en los artículos 342 y 343, en ellos se señala que las sanciones por este tipo de delito pueden ir desde los seis meses hasta seis años de cárcel y multas desde los 5 mil a los 41 mil 500 pesos.