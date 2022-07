¿Cómo reclamar a CFE aparatos dañados por apagones? Lo que debes saber

Tener una instalación eléctrica conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, es lo recomendable para solicitar el servicio de reparación de la CFE en caso de daños en aparatos producto de siniestros como apagones o afectaciones por lluvia.

Así lo comentó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, dichas normas van desde la instalación de mufa, el cableado que debe utilizarse y el tipo de corriente a utilizarse.

Uno de los aspectos que los ciudadanos deben poner mayor atención a sus instalaciones eléctricas es la profundidad en la que se encuentra la varilla tierra, que debe encontrarse a una profundidad de por lo menos metro y medio, según lo marca la ley.

Normalmente este detalle lo desconocemos los usuarios hasta que suceden las cosas nos damos cuenta si la instalación era correcta o no. Los técnicos, no digo que todos, por ahorrarse el esfuerzo no colocan la varilla a la medida que debe de tener...

Ignacio Peinado Luna

Presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo