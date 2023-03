La Fiscalía no debe dejar de trabajar hasta encontrarlo: Papá de Favre

El padre del pequeño que resultó con graves lesiones por el atropellamiento se suscitó al sur de Hermosillo conversó sobre la reciente actualización de Favre durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss.

El día de ayer Favre fue dado de alta del hospital, comentó Juan Pablo López, su padre, ahora está en casa, donde estará en recuperación por una o dos semanas para que su paladar termine de desinflamarse y poder continuar con sus tratamientos, terapias y cirugías.

“También tiene inflamados sus ojos, sus pómulos, en el hospital están esperando que se le desinflame, le dieron un receso para que viniera a casa a descansar y para que nosotros también descansemos, todavía hace falta que le hagan unos estudios en su cara, está pendiente una cirugía de la parte de su nariz y la parte de adentro de su paladar, hay que esperar que le quiten el yeso de su piernita y que se se desinflame también su pulmoncito, ahí la llevamos, poquito a poquito”, añadió.

El padre de familia hizo énfasis en que esto apenas comienza, pues luego de la operación le harán faltarán varios años de terapia, además de otras cirugías, como la de sus dientes postizos, pero que por el momento están cuidando de él en casa ya que está fuera de peligro y sólo van al hospital a que le realicen valoraciones.

“Favre fue atendido en el HIES, estoy muy agradecido con todo el equipo médico y todo el personal del hospital por su trato, trabajaron muy bien, les agradezco por mantener con vida a mi hijo, gracias a ellos lo tenemos aquí, le salvaron la vida”, agregó.

“No puede pasar que él quede libre y que los niños queden con consecuencias por años”

“La investigación va avanzando, se hizo una audiencia y por eso los padres de Nathan están en prisión preventiva, todavía falta otra que es en tres días más, donde se dicta si queda sujeto a proceso o si los dejan en libertad, esto apenas está empezando, es parte del trabajo de la Fiscalía”, relató.

Los padres de Nathan Karim fueron arrestados el pasado 24 de marzo por encubrimiento, y están siendo juzgados por eso, sin embargo, los familiares de los Favre, Ximena y Brenda buscan que las autoridades hagan todo hasta encontrar al culpable.

“Nosotros vamos a seguir solicitando a la Fiscalía que no se detengan en su búsqueda, no tienen que dejar de trabajar hasta encontrarlo, queremos al verdadero culpable, no pueden dar carpetazo, nosotros no vamos a dejar que se quede en esto, no puede pasar que él quede libre y que los niños queden con consecuencias para muchos años”, finalizó.