Hermelinda Reyes plasma su amor de madre en figuras artesanales

Un ejemplo de vida es Hermelinda Reyes Huerta, quien ha sacado adelante a su familia de nueve hijos vendiendo verduras y haciendo figuras artesanales.

La señora de 87 años dejó su natal tierra en Veracruz debido a las pocas oportunidades de trabajo. El destino y la vida la hicieron llegar a Hermosillo hace más de 35 años.

"Siempre he trabajado, aunque mi esposo tenía trabajo yo no puedo estar quieta. Yo les digo a mis hijas vámonos a caminar por ahí para no estar sentadas"

Tras la buena demanda que tuvieron el Día de las Madres con la venta de sus figuras creadas de yeso y pintura optó por instalar en la Invasión Guayacán su negocio de artesanías con la ayuda de su nieta Abril.