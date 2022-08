Unión de Usuarios exige que CFE restablezca prórroga de pago

Una marcha para exigir que se restablezcan las prórrogas en las formas de pago en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, realizará el próximo sábado 13 de agosto agremiados a la Unión de Usuarios.

Así lo informó Ignacio Peinado Luna, dirigente de la organización civil quien explicó que por la situación que se vive actualmente por la inflación, las personas están más ajustadas en sus gastos que impiden pagar los altos costos del servicio de energía.

Declaró que a causa de esta lucha contra Comisión Federal, se ha visto como objeto de hostigamiento, persecución y amenazas por parte del Gerente Regional de Sonora y Sinaloa, Hugo Alberto Niebla Mendoza, a quien señaló como insensible por atentar contra la ciudadanía que se ve afectada por las inclemencias del calor que a su vez, incrementa el recibo de luz considerablemente.

Pide ayuda del Gobernador

Ignacio Peinado solicitó al Gobernador del Estado su intervención en este asunto que daña los bolsillos de los hermosillenses al crearles una desestabilización social y económica.

El señor Ángel García Cruz, de 77 años, expresó que no niega tener adeudo, pero que a querer arreglar su situación en Comisión Federal, estos lo hacen dar vueltas sin solucionar su problema, a lo que, decidió ampararse con la Unión de Usuarios, quien le expidió un documento que le servirá ante un repentino corte de luz.

También esta el caso de la señora Beatriz Alicia Vega, vecina de la colonia la Caridad, quien comentó que a causa de una enfermedad no pudo reunir la cantidad total a pagar por lo que teme que en cualquier momento le corten el servicio.

“Se me hace muy pesado, no están dando prórrogas de pago y la situación no está tan fácil como para desembolsar grandes cantidades”, comentó.

Son entre 70 a 100 casos relacionados con Comisión Federal los que atienden diariamente buscando el cobijo de la Unión de Usuarios, destacó Ignacio Peinado.