Barda de la Secundaria Técnica #57 cede y termina derrumbada

Vecinos de la colonia Camino Real escucharon cómo se derrumbó la barda perimetral de la Secundaria Técnica 57, por el lado de la calle Ángel Arreola.

Una barda perimetral que previamente se encontraba en malas condiciones, se vino abajo al mediodía de este martes en una escuela secundaria de Hermosillo.

El plantel afectado fue la Secundaria Técnica #57 ubicada en la colonia Camino Real, la cual cedió de sÍ misma y terminó por derrumbarse.

Vecinos de la calle Ángel Arreola, donde se suscitó este evento, relataron que la barda ya tenía tiempo en mal estado, y fue hasta las 12:30 de este día que escucharon el estruendo de la caída.

Afortunadamente el plantel no contaba con presencia de alumnos o padres de familia, ya que no se estaban impartiendo clases en este plantel por el receso vacacional, por lo que no hubo heridos.

Este evento fue atendido por elementos de la Policía Municipal quienes acudieron como primeros respondientes, mismos que aseguraron el lugar para evitar que el paso de vehículos y transeúntes.

Igualmente, se contó con la presencia de personal de la Secretaría de Educación Pública, para supervisar el área y valorar los daños.

Se informó que el flujo de la calle Ángel Arreola permanecerá cerrado de forma temporal hasta que la pared perimetral se levante y quede en óptimas condiciones.