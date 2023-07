Padres de familia encañonan a maestra y empleada de escuela Frida Kahlo

La pareja de padres de familia ingresó a la escuela privada, ubicada en Lomas de Cuautitlán, en hechos captados por una cámara de seguridad, donde se observa y escucha cómo golpean y amenazan a la maestra y a una empleada, alrededor de las 9:41 horas del lunes 17 de julio.

Una de las maestras de la escuela "Frida Kahlo" y una de las empleadas fueron amenazadas y encañonadas por el padre de un menor, mientras la madre gritaba "¡A mi hijo no lo vuelves a tocar!", en Lomas de Cuautitlán.

La pareja de padres de familia ingresó a la escuela privada, ubicada en Lomas de Cuautitlán, en hechos captados por una cámara de seguridad, donde se observa y escucha cómo golpean y amenazan a la maestra y a una empleada, alrededor de las 9:41 horas del lunes 17 de julio.

"Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas", mientras el niño reía, relató la profesora luego de denunciar la agresión ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Asimismo, una empleada de la cocina salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular.

¿Por qué la agresión?

Cabe señalar que, los padres de familia reclamaban que su hijo había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo que no era un moretón, relató la maestra de maternal, quien por ausencia de una profesora de kínder, le había tocado cuidar a ese grupo.

Antes de salir de la escuela, el padre reiteró la amenaza contra la maestra diciendo que "ya sabía dónde vivía, que no sabía con quién me había metido, que él es la ver…de Izcalli y que me va a matar", relató la víctima.

La policía de género de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, brindó apoyo a la maestra y a la empleada de la escuela "Frida Kahlo" de Lomas de Cuautitlán, quienes acudieron al Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense a denunciar a los agresores, donde el Ministerio Público ordenó se les brindarán medidas de protección, con la vigilancia de patrullas.

Con información de El Universal.