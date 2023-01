Dra. Ana Luisa Chávez recibe Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos

El Instituto Interamericano en Investigación y Docencia en Derechos Humanos entregó el reconocimiento Doctorado en Honoris Causa en Derechos Humanos a Ana Luisa Chávez Haro.

La directora general de la Defensoria Pública del Gobierno del Estado fue reconocida por sus valiosas aportaciones en el campo de la abogacía, derecho y docencia.

Sergio Arellano Rabiela, presidente del Instituto Interamericano en Investigación y Docencia en Derechos Humanos, entregó la condecoración Honoris Causa, que es la máxima presea que entrega el instituto.

Destacó que está instancia tiene como parte fundamental el lograr los objetivos propios inmersos en la protección de la defensa de la tutela de los derechos humanos, no sólo en estado mexicano sino a nivel internacional.

Este reconocimiento es por las actividades del desarrollo profesional y la probada capacidad de Chávez Haro, pero también de su calidad humana, así como sus méritos en el ámbito de los derechos humanos y el quehacer en impartición de justicia, mencionó.

Definió a la galardonada como una luchadora y visionaria con valentía para transformar el entorno.

Ceremonia

El acto central de la ceremonia protocolaria fue la entrega de la medalla de distinción y el juramento de adhesión, así como la toma de protesta a la nueva Doctora Honoris Causa.

En su mensaje, Ana Luisa Chávez Haros destacó el trabajo realizado en la Defensoría de Oficio en el Estado.

" Logramos que una niña o un niño recibiera una pensión alimenticia, logramos que el inocente no reciba una sentencia condenatoria y quién fehacientemente es culpado reciba una condena justa, hemos logrado la protección de los grupos vulnerables, niños, mujeres y adultos mayores ", expresó.

Además se han incrementado los servicios en 362 por ciento para la atención de los pueblos originarios, sostuvo.

" Hoy reitero más que nunca que la justicia no se negocia, no se vende, no se sesga, la justicia es ", afirmó.

En la ceremonia protocolaria estuvieron Adolfo Salazar Razo, jefe de la oficina del Ejecutivo del Estado, Ángel David Escareña, profesor investigador de la UNAM, Jesús Héctor Hernández, representante de Itson, la magistrada Elvia Zararain y la catedrática Carolina Guerrero Rojas, entre otros invitados.

Un momento emotivo fue el mensaje de su hija Ana Carolina Haro, quien tomó el micrófono para expresar su respeto y admiración a su madre, además de reconocer su talento y disciplina.

Ana Luisa Chávez Haro es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, con Doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal; maestría en Juicios Orales y recientemente recibió la investidura de hija adoptiva de la nación Comcaac de la comunidad Seri.

Actualmente es Subsecretaria de Servicios de Gobierno, y anteriormente se desempeñó como directora general de Defensoría Pública.