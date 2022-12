Venta de piñatas aumenta en diciembre

Piñatas de estrellas, Santoclós, hombre araña y princesas, son de las más vendidas en los diferentes establecimientos dedicados a la elaboración y venta de estos artículos navideños.

María Eugenia Rodríguez, propietaria de un conocido negocio ubicado en calle General Piña y calle Michoacán, comentó que aunque las ventas ya no son como otros años, sigue intentando continuar con esta añeja tradición.

Estos artículos no pueden faltar en las tradicionales posadas y fiestas familiares de fin de año, comentó, por lo que se registra un ligero incremento en las ventas desde hace varias semanas y hasta el día último del año.

La comerciante que desde hace 20 años se dedica a la fabricación de estos productos, señaló que la demanda puede mantenerse todo el año de manera regular por las celebraciones de cumpleaños, y después de la pandemia las fiestas volvieron a retomarse.

"Este año he vendido más figuras de estrellas porque ya muchos niños no le quieren pegar al Santoclós, por el significado que tiene este personaje, me bajó un poco la venta en estas piezas" , comentó.

El encargado de otro comercio del primer cuadro de la ciudad, sobre la calle Doctor Noriega, pero que prefirió omitir su nombre compartió que las figuras de siete y cinco picos, además de las figuras de Santoclós, son las más buscadas en Navidad, compartió.

Aunque este año la etapa decembrina parece ser más alentadora, la recuperación en los bolsillos de los piñateros va lenta, según coincidieron varios de ellos.

Los precios de las piñatas varían desde 180, 250 y 350 pesos dependiendo del tamaño, acabados y otras características, sin mencionar que algunas vienen con los dulces ya incluidos lo cual incrementa sus costos.