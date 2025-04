Las unidades eléctricas del sistema H Bus fueron puestas a disposición para traslados gratuitos al Cárcamo y el Parque Madero, en la semana del 14 al 18 de abril.

Como parte de las experiencias de disfrute que el Gobierno municipal de Hermosillo preparó para las familias hermosillenses durante la Semana Santa, las unidades eléctricas del sistema H Bus fueron puestas a disposición para traslados gratuitos al Cárcamo y el Parque Madero, en la semana del 14 al 18 de abril.

Los Centros Hábitat Las Minitas, Los Olivos y Café Combate se convirtieron en estaciones temporales, con salidas a las 16:00 y a las 17:30 horas y regreso a las 20:30 horas en ambos destinos.

Personas de todas edades aprovecharon esta oportunidad de desplazarse en vehículos modernos y cómodos que no requieren gasolina y de paso disfrutar por varias horas de los atractivos tanto del Parque Madero como del complejo deportivo y recreativo El Cárcamo.

La señora Zaida Mendoza Félix, de la colonia San Luis, abordó uno de los autobuses junto con sus hijos menores, quienes prepararon una divertida velada que tendría como remate un remojón en una de las fuentes del Parque Madero.

“Es muy cómodo, está muy accesible, no batallas para subirte ni nada, está muy práctico, no hace ruido, no se menea mucho, no bota” , relató sobre su primera experiencia en un H Bus.

La señora Yesica Selene Galindo López, residente de la colonia Café Combate también aprovechó el traslado gratuito en unidades eléctricas refrigeradas que el Ayuntamiento de Hermosillo puso a su disposición y aprovechó para agradecer al Presidente Municipal Antonio Astiazarán.