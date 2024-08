Implementan Grupo Operativo Coordinado de Seguridad en Hermosillo

El alcalde recalcó que no se trata de un Mando Único Policial, ya que para aplicar ese operativo se requieren circunstancias específicas con las que el municipio no cuenta.

Como parte de una estrategia de seguridad comandada por la Mesa Estatal de Seguridad Pública, a partir del viernes 2 de agosto se implementará el Grupo Operativo Coordinado en Hermosillo, el cual tendrá la integración de las fuerzas públicas de los tres niveles de gobierno.

Esto, según compartió el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, tiene como objetivo mejorar la seguridad pública en Hermosillo, después de los hechos violentos que se han presentado en la ciudad en los últimos días.

“Ya se han vendido trabajando durante la semana en un grupo operativo en la que, de manera coordinada, participaremos todas las corporaciones para mejorar la seguridad” , comentó.

Mando Único Policial

Astiazarán recalcó que no se trata de un Mando Único Policial, pues indicó que, aunque fue un tema que no se tocó en la Mesa Estatal de Seguridad Pública, explicó que para la implementación del Mando Único Policial se requieren ciertas situaciones de seguridad con las que afortunadamente no cuenta Hermosillo.

“Nosotros tenemos una corporación policiaca a la que, por supuesto, sumaremos el estado de fuerza a estos grupos en particular que llevarán a cabo en los próximos días. Yo creo que las condiciones que establece la ley en materia de Mando Único son muy claras, y lo que dice la ley es que el Mando Único aplica cuando hay una alteración grave del orden público; no es el caso de Hermosillo y tampoco lo será” , aseveró el alcalde.

Para finalizar, el presidente municipal destacó que el aumento de inseguridad en la ciudad es un tema que tiene que resolverse de inmediato para seguir el curso de la paz en la capital del estado.