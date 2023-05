Hermosillenses opinan sobre la vuelta anticipada en Reforma y Colosio

A días de entrar en funcionamiento la llamada vuelta anticipada en el cruce de De la Reforma y Colosio, los ciudadanos ya han dado su opinión contra esta vialidad.

A pesar de que la intersección de vuelta anticipada ubicada previo al cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle De la Reforma se hizo como una estrategia para agilizar el tráfico, algunos ciudadanos han opinado que fue una acción innecesaria.

En un sondeo realizado por periódico EXPRESO, algunos usuarios indicaron que la vuelta anticipada no era necesaria debido a que consideran que complicó aún más el tránsito por estas vías, debido a que la ciudad no está acostumbrada a estas rutas alternas.

"No le vi mucho caso que se hiciera, hay problemas mucho más graves como lo es lo malas que están las calles por los baches y la falta de mantenimiento" , comentó Arturo Ibarra.

E inclusive hay ciudadanos que le tienen poca fe a esta alternativa que piensan que esta rúa es proclive a un accidente de tránsito.

"No tarda en que una persona se llegue a estrellar por la desesperación de quererle ganar al tráfico o el hecho de que no sabemos de su función, a lo menos yo no entiendo cómo funciona" , Cesar Montaño.