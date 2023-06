Entrega DIF Hermosillo 5 mil kilos de ayuda gracias al Monster Truck HMO

El evento Monster Truck con causa humanitaria logró reunir más de 10 mil kilos de comida resultado de la solidaridad de los y las hermosillenses para entregar a asociaciones humanitarias

En la mañana de este lunes en la sede de DIF Hermosillo se realizó entrega de 5mil kilos de comida de donación a 6 instituciones que prestan ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables en Hermosillo.

El acto estuvo encabezado por el alcalde Antonio Astizarán Gutierrez, Isela Montes de Oca, Directora General de DIF Hermosillo; Gertie Agraz, titular de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico (AMDE); Fernanda Cisneros, titular de la Dirección de Turismo Municipal, y la Síndico Municipal Zaira Fernandez, quienes hicieron entrega oficial de la segunda entrega de los kilos de comida recopilados en el evento Monster Truck.

Monster Truck con causa

Isela Montes de Oca expuso que fue un día importante para el Ayuntamiento y el DIF Hermosillo porque el evento Monster Truck fue con causa humanitaria logró reunir más de 10 mil kilos de comida resultado de la solidaridad de los y las hermosillenses para entregar a asociaciones humanitarias que trabajan con diferentes grupos poblacionales

"Desde el inicio de la gestión de Toño Astizarán se han ayudado a 108 asociaciones civiles de las 185 que hay en Hermosillo, casi un 60% se ha beneficiado durante esta administración bajo el programa "Hay otras maneras de ayudar" , señaló.

La Doctora Gertie Agraz apuntó que el trabajo de las asociaciones e instituciones humanitarias es muy importante para hacer una sociedad más digna y humana. También resaltó el papel de la Dirección de Turismo Municipal que siempre busca aportar a estos proyectos desde los eventos turísticos que diseña la dependencia, y agradeció la bondad de los pobladores de Hermosillo.

Labor humanitaria

Astizarán Gutierrez resaltó que en el gobierno municipal se recibe este resultado con mucho cariño, ya que los 5 mil kilos serán entregados a asociaciones que realiza una labor humanitaria con personas en situación de calle, y personas en situación de vulnerabilidad extrema.

"Hay otras maneras de ayudar" fue un programa que iniciamos Patty Ruibal y yo, si mal no recuerdo el 20 de octubre del año pasado con la finalidad de crear conciencia de la necesidad de apoyar a las instituciones que atiende a las personas en situación de calle. Siempre dijimos al iniciar la administración que seríamos un gobierno que piensa y actúa a favor de todas y todos" , dijo el Alcalde.

Beneficiados

Recibieron la cantidad de 5 mil kilos de alimentos que componen el segundo donativo resultado del evento deportivo Monster Truck, el Doctor Juan Carlos Granch Peralta, Director de Casa Amiga Albergue Humanitario I. A. C. ; la pastora Irma Hilda Cambuston, directora de Vida Plena Corazón Contento I. A. C. ; Marta Aguayo Uruchurtu, directora del albergue Señorita Luz Valencia Duarte I. A. C., el Presbítero José Gilberto Lezama Rodríguez, Director Transformamos desde la raíz A. C.; los integrantes del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos A. C SIDA, Noé Alfredo Tona Baltierrez de Palo Verde A. C. y a Jesús Félix Guijarro Gastélum de SIDA Hermosillo A. C.