Retrata la belleza en todas partes: Caliptra

La sonorense inició su proyecto llamado Caliptra, donde exhibe sus imágenes con la intención de contar historias

Desde que tenía 10 años de edad, la navojoense Romelia Márquez Puente, se adentró en el mundo de la fotografía, y actualmente es parte fundamental en su vida. Su formación la llevó a mudarse a Hermosillo hace 8 años, y en 2021 lanzó su proyecto llamado Caliptra, en el que exhibe sus fotografías, y cuenta historias a través de las imágenes.

“Desde muy pequeña tenía esa sensibilidad a observar cosas, mis papás fomentaron eso en mí comprándome cámaras digitales para que yo tu viera esa parte de desarrollo”, compartió. Decidida a profundizar en su pasión, al crecer estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de Sonora.

“Llevé clase con un maestro al que estoy agradecida, su percepción me ayudó para tener una visión fotográfica más amplia, él no me enseñó técnica, pero sí a contar una historia narrativa por medio de la fotografía”, explicó.

Su formación la llevó a explorar varios estilos de fotografía, y poco a poco encontró su camino en esta profesión. “La foto que me sirve no es la posada, sino el proceso para llegar a esta. Cuando la persona está disfrutando y mostrando quién es, es lo que intento capturar” , indicó.

Márquez Puente destacó su preferencia por observar la interacción entre las personas, enfocándose en las acciones cotidianas que las hacen También ha tomado fotos de la tribu comca’ac en su entorno. En plena pandemia de Covid-19, la joven de 26 años tomó fotos en Tepic sobre la tribu wixárika.

Su estilo de fotografía es artística, únicas y especiales. “Cuando estoy en una sesión les digo que hagan el momento suyo, que yo nada más soy una espectadora, que no sientan que estoy ahí”, señaló.

¿Por qué Caliptra?

“La caliptra es la punta que recubre a la raíz, ese concepto lo adapto a la fotografía, tratando de proteger la estructura, conservar la raíz de los recuerdos. Los entornos naturales permiten que cada persona conecte con quien es y con quienes lo rodean, a través de una fotografía se puede narrar una historia de generación en generación”, detalló.

Enfrenta retos

En el mundo de la foto grafía, la joven ha encarado algunas dificultades que ha aprendido a sortear. “Muchas veces está muy poco valorado el trabajo de la fotografía. Hay clientes que no lo ven como una percepción fotográfica, como una narrativa, sino como ‘quiero tener una foto sin importar la calidad’, se van por la opción más barata y permea tu trabajo como fotógrafo con percepción artística”, comentó.

Aunque ha enfrenta do dichos desafíos, Romelia aconsejó a quienes inician su camino en la fotografía a no imitar a nadie, sino encontrar su propio estilo y mantenerse fiel a ello.

Captura el amor

Márquez Puente compartió una anécdota especial reciente, donde regaló una sesión tipo ‘save the date’ a unos amigos que se casarían próximamente. Esta experiencia la inspiró a interesarse más en capturar momentos únicos entre parejas.

“ No me gustan las etiquetas en términos generales de la vida, dicen que debes segmentar a tu público, pero tú puedes ser todo, ponerle tu ojo artístico a las cosas, experimentar con todos los estilos fotográficos que hay” , concluyó.

Ha realizado fotografías de comunidades indígenas, tales como los comca’ac en Sonora y wixárika en Tepic, Nayarit, estos últimos en tiempos de pandemia.