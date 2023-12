El 'Niño' sin nombre que llegó al albergue Luz Valencia hace 6 años

En una silla de ruedas, sin poder hablar, ni escribir, con un brazo y una pierna amputados, el 'Niño', como fue apodado por sus cuidadores, recibe desde aquel día a todos los visitantes y miembros con una sonrisa.

En el año 2017, el miembro más joven del Albergue Luz Valencia llegó sin un nombre a las instalaciones por medio del Hospital General del Estado.

Postrado en una silla de ruedas, sin poder hablar, ni escribir, con un brazo y una pierna amputados, el 'Niño', como fue apodado por sus cuidadores, recibe desde aquel día a todos los visitantes y miembros con una sonrisa.

“Es un niño educado y amable, siempre dispuesto a recibir visitas. Le encantan las corbatas y los sombreros, siempre quiere andar muy bien vestidito” , indicó Martha Aguayo de Uruchurtu, responsable del albergue.

El misterio que rodea su pasado y las circunstancias que lo llevaron a sufrir el accidente que lo dejó en dicha condición, se desconocen hasta el momento.

“ Lo único que queremos saber es si algún día podremos localizar a algún familiar. Queremos que sepan que aquí está y que lo cuidamos con mucho cariño” , resaltó.

Más casos similares

Aguayo de Uruchurtu compartió que hace 11 años, un caso similar llegó al albergue y gracias a una nota en periódico E XPRESO , este se reencontró con sus familiares, quienes acudieron con la publicación en mano.

“Allá en Sinaloa andaban empacando tomate ellos y vieron el periódico, y vinieron, eran indígenas, no hablaban español y no se lo podían llevar porque no caminaba” , recordó.

Dicho paciente era conocido como el 'Morado', el cual al ver a sus padres, durante 2 años, trabajó en recuperar el andar.

“Él solito comenzó a intentar caminar por el pasillo, lo primero era pararse y sostenerse, después, dos pasitos y se sentaba, llegó el día que sus piernas agarraron fuerza y ya podía él caminar con la andadera” , compartió Silvia Adriana Molina, voluntaria del albergue.

Aguayo de Uruchurtu mencionó que así como ellos, muchos de los pacientes han llegado a las instalaciones.

“Hay muchas solicitudes de ingreso, no solo solicitan las personas que no tienen familia, de hecho son más de gente que sí tiene familia y que no los quiere con ellos” , agregó.

Las personas que tengan información de los familiares del 'Niño' pueden acudir al albergue, ubicado en el bulevar Luis Encinas 205-C, frente a la Universidad de Sonora, o bien, pueden comunicarse al 662 212 2454 o al 662 278 7284.