Christian Märkle y Javier Martín de la Torre, mostrarán su talento en el Teatro de la Ciudad.

Dos virtuosos de la música clásica se presentarán este jueves en el Teatro de la Ciudad, en Hermosillo: se trata de Christian Märkle Hirata, oriundo de la capital sonorense, y Javier Martín de la Torre, nacido en España.

Ambos representan el rigor de una de las instituciones dedicadas a la música clásica más importantes del mundo: el Mozarteum de Salzburgo.

“Para mí es volver a casa, (ofrecer un concierto en Hermosillo) se siente como volver a casa. Estudio en Salzburgo, y he estado lejos por un año y medio, pero no he dado un concierto aquí desde hace más de 5 años”, dijo Christian durante sus últimos ensayos previos al evento.

El compromiso del joven de 22 años y su amor por la música clásica explican sus motivos para permanecer lejos de su hogar, en pos de perfeccionar su arte; aspectos que mostrará al público local desde el piano y acompañado de la viola de Javier.

“Llegamos allá (Christian y él, a Salzburgo) por las mismas razones: la calidad de los profesores. Había una profesora que siempre había sido mi sueño estudiar con ella, y luego está el ambiente de la ciudad (natal de Wolfgang Amadeus Mozart), todo está alrededor de la música clásica. El nivel de la universidad es altísimo. Era el sitio más indicado para aprender lo máximo posible.”, dijo Javier, de 25 años.

La velada, cuya cita está pactada a las 19:00 horas de este jueves 20 de febrero, promete un repertorio compuesto en sus generalidades por piezas del romanticismo, por donde pasan Robert Schuman y Franz Schubert, pero que incluye también obras de Dimitri Shostakóvich, compositor soviético destacado por su aportación musical al cine.

Es una propuesta amable para todo público, “muy amena de escuchar y muy bonito para acercar a gente que nunca ha ido a esta clase de conciertos”, concluyó el dúo.

Los boletos se encuentran disponibles en la Casa de la Cultura, que alberga en su interior al Teatro de la Ciudad. Tienen un costo de 200 pesos en general, y de 100 para adultos mayores y estudiantes.