La marcha inició en la colonia San Benito y concluyó con la misa de las 7:00 de la tarde, como parte del programa guadalupano.

Un grupo de alrededor de 20 devotos participó este 5 de diciembre en la peregrinación dedicada a orar por las vocaciones, como parte del programa de las Fiestas Guadalupanas 2025.

La caminata inició en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ubicada en la calle Guadalupe Victoria, en la colonia San Benito, acompañada por elementos de Tránsito Municipal.

La intención del día estuvo a cargo del Decanato 4, junto a integrantes del Instituto Kino, quienes encabezaron las oraciones durante el trayecto.

Entre cantos y rezos, los participantes avanzaron en comunidad reafirmando su compromiso espiritual y su deseo de ofrecer la jornada por quienes se preparan para la vida religiosa y quienes acompañan esos procesos formativos.

Te puede interesar Inician peregrinaciones en Hermosillo por el Día de la Virgen de Guadalupe

Los peregrinos partieron a las 6:00 de la tarde rumbo al Santuario Guadalupano, punto de encuentro tradicional para las actividades en honor a la Virgen de Guadalupe.

Aunque discreta en número, la participación se distinguió por el ambiente de recogimiento, gratitud y unidad entre las familias y jóvenes presentes.

Durante el recorrido se vivieron momentos de silencio reflexivo y breves pausas para compartir intenciones personales, especialmente por religiosas, sacerdotes y laicos comprometidos con el servicio comunitario.

La actividad concluyó con la misa de las 7:00 de la tarde en el Santuario Guadalupano, donde se ofreció la celebración por las vocaciones y por la continuidad de las peregrinaciones programadas hasta el 12 de diciembre, fecha de la jornada principal en honor a la Virgen Morena.