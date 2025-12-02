Luis Armando González Torres, párroco y rector del Santuario Guadalupano, informó que las actividades comenzarán este miércoles a las 16:30 horas con una reflexión especial sobre los dogmas y significados de la Virgen de Guadalupe.

Este miércoles 3 de diciembre darán inicio en Hermosillo las peregrinaciones que se realizarán hasta el 11 de diciembre, partiendo de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima rumbo al Santuario Guadalupano, el recorrido marcará el inicio formal de la novena dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Tras esta charla introductoria, cientos de fieles se dirigirán a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima para alistarse a la caminata, que año con año reúne a familias completas, grupos parroquiales y devotos que acuden para agradecer favores recibidos o para pedir por nuevas intenciones.

"Invitamos a toda al ciudadanía al Santuario Guadalupano, también tenemos la réplica de la tilma de San Juan Diego que es una reliquia de la Virgen de Guadalupe y está aquí en nuestro santuario y la pueden venir a observar" , dijo.

La peregrinación está programada para iniciar a las 18:00 horas, partiendo desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. El contingente avanzará por las calles principales del sector hasta llegar al Santuario Guadalupano.

De acuerdo con González Torres, se espera la participación de más de 500 personas, cifra que podría aumentar debido a la cercanía de las festividades guadalupanas y al arraigo que esta tradición tiene entre la comunidad hermosillense.

El sacerdote destacó que la peregrinación no solo es un acto de fe, sino también un momento de convivencia y unidad comunitaria, donde familias y vecinos se unen en un mismo propósito espiritual.

Durante las peregrinaciones, cada día se dedicará una intención especial: el 3 de diciembre se rezará por la paz en el mundo; el 4, por las familias que sufren; el 5, por quienes salen de vacaciones; el 6, por los jóvenes; el 7, por los migrantes; el 8, por el cuidado de la casa común; el 9, por los enfermos y quienes los atienden; el 10, por la Iglesia en México, y el 11 de diciembre, por la comunidad.

Asimismo, resaltó la importancia de la unión en esta temporada y en las fechas de cierre de año, y afirmó que como ciudadanos y miembros de la Iglesia existe el compromiso de trabajar juntos para construir la paz.