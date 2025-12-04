Como en jornadas anteriores, los fieles se concentraron en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima para comenzar el trayecto. Familias, grupos parroquiales y devotos se sumaron a la caminata, que representa uno de los momentos más significativos de la novena guadalupana.

Las manifestaciones de fe rumbo al Santuario Guadalupano continuaron este jueves en Hermosillo, marcando el segundo día de recorridos previos al 12 de diciembre. Las actividades forman parte de la tradicional preparación espiritual en honor a la Virgen de Guadalupe.

Como en jornadas anteriores, los fieles se concentraron en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima para comenzar el trayecto. Familias, grupos parroquiales y devotos se sumaron a la caminata, que representa uno de los momentos más significativos de la novena guadalupana.

Autoridades de la Iglesia destacaron que estas peregrinaciones buscan reforzar la cercanía entre la comunidad y mantener vivas las prácticas religiosas que cada año reúnen a miles de personas. Asimismo, adelantaron que más parroquias y colectivos católicos de distintos sectores de la ciudad se incorporarán en los próximos días.

El recorrido avanzó por la calle Guadalupe Victoria, siguió por la Zacatecas y posteriormente tomó la avenida Yáñez antes de dirigirse al Santuario Guadalupano.

Yolanda Díaz Barreiro, representante de la Asociación para la Superación Integral de la Mujer, detalló que la asociación se encuentra consagrada a la Virgen de Guadalupe por lo que ya es una tradición para ellos asistir a la Peregrinación.