Resiste 'La Bohemia' el paso del tiempo

Los fieles parroquianos la catalogan como la cantina favorita y acuden a convivir y por su puesto a 'apagar' su sed con una cerveza bien fría.

Considerada como la cantina más antigua en Hermosillo, el inmueble que alberga a “La Bohemia” permanece estoico ante el paso del tiempo, y siempre como una de las favoritas de los fieles parroquianos que acuden a sus instalaciones a convivir, pasar un rato de entretenimiento y por supuesto a “apagar” su sed con una cerveza bien fría, especialmente en verano.

El cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda Lagarda, narra sobre los orígenes de este lugar de esparcimiento social de los hermosillenses, el cual, mencionó, data de los inicios del siglo XX.

“Es la cantina más antigua que todavía está operando en Hermosillo, fue inaugurada en 1908 por su propietario don Pedro Miranda,esto en la esquina de las calles Comonfort y Tampico, esto viene siendo la calle Obregón y Pesqueira hoy en día, frente a la gasolinera del señor Herrera en aquella época”, explicó Lagarda Lagarda.

Precisó, que su ubicación original, era el espacio donde actualmente se ubica el edificio Alonso en el centro de Hermosillo, justo frente a lo que es la plaza Alonso Vidal.

“En 1912 esa cantina cambió de lugar y se convirtió hacia la calle Obregón, por la calle Tampico que se llamaba en aquel tiempo, ahí quedó más grande, porque tenían ellos un billar que fue el primero de la ciudad, pero fue cancelada en 1943”, abundó.

Centro de reunión

Esta segunda ubicación de “La Bohemia”, apuntó el cronista de Hermosillo, hoy en día estaría ubicada justo sobre la plaza Alonso Vidal.

“Más que cantina, era un centro social de Hermosillo, donde los señores de la época se reunían ahí a jugar dominó, cubilete y también a jugar boliche, servían botanas para acompañar la cerveza, y ahí viene la costumbre de irse a botanear a la cantina, ya que tenía como servicio vender carne como botana, y era tan buena que la vendía el servicio a bordo de los carros que se estacionaban afuera por la calle Obregón”, detalla Ignacio Lagarda.

Recuerda el cronista de Hermosillo que durante la época de los carnavales, las candidatas a reina en aquellas fechas, hacían una parada obligatoria en la cantina, para que sus acompañantes brindaran con champaña.

“Era muy famosa porque afuera del edificio había un perro pastor alemán llamado ‘Úrsulo’, que era del dueño , y le ladraba a los niños o cuidando lo que sea, muy famoso el perro ‘Úrsulo’”, citó el cronista de Hermosillo.

En aquellos tiempos, en la cantina se vendían bebidas como cogñac de la marca Henessy, Cuatro Letras, Whiskey, Canadian Club, Ajenjo, bebidas, ron, jereces o anises, en su mayoría de origen extranjero.

El accidente que marcó su historia

Para la década de los años cuarenta ocurrió un inquietante accidente; el lugar sufre un incidente, y todo derivó porque el cantinero de la barra tenía en la contrabarra un rifle antiguo.

“Un día que estaban unos señores bebiendo, uno simplemente le preguntó que si porque estaba eso ahí, y el parroquiano le dijo que quería conocerla, el cantinero la bajó, le mencionó que estaba muy vieja y oxidada, entonces (los parroquianos) la empezaron a ver y uno que la tenía en la mano, apretó el gatillo porque le habían dicho que estaba descargada y le salió un tiro que le pegó a un joven de unos 20 años, llamado Servando Araque Contreras”, detalló.

Respecto al joven, dijo que fue llevado para su atención médica por haber recibido un balazo en el hombro, no murió pero le quedó la bala en el hueso, y ahora vive con 85 años de edad.

Para 1967 “La Bohemia” fue vendida al señor Alejandro Robles, quien ya laboraba en la cantina desde la década de los cuarenta, cambiándola de ubicación al sitio que ocupa actualmente, sobre la calle Comonfort.

Tiene nuevo administrador

Desde hace cinco meses “La Bohemia” se encuentra bajo nueva administración, y Jorge, como pidió identificarse el nuevo propietario, habla de lo que significa el poder dirigir y trabajar en este tradicional espacio de Hermosillo.

“Sí tiene mucha tradición, los clientes son de mucha tradición, tengo un cliente que empezó a los 15 años como bolero, cuando estaba frente al edificio de lo que ahora son las oficinas del Isssteson, tiene 60 años de cliente el bato, o sea sí tiene mucha tradición.

“Hay también un señor de noventa años que viene con su hijo de setenta, sí son tradiciones, sí son una familia y sí se sienten orgullosos de ser clientes de La Bohemia”, comentó.

El atractivo mayor que este espacio ofrece a los hermosillenses, piensoque es su carácter como la cantina más antigua de la ciudad.

“Todos se consideran una familia, Aquí no hay problemas, Aquí no hay alegatos , no hay gritos, no hay nada, aquí vienen, se divierten y se van”, acotó.

Respecto a lo que se puede encontrar en “La Bohemia”, mencionó a la cerveza más helada y el patio más bonito de todo Hermosillo.

“Más que nada es ese ambiente ‘cantinesco moderno’, ya te podría decir, creo, que ya se perdió la costumbre de regalar comida, más que nada eso se debe a los precios, ya está muy caro para andar regalando comida, tramitar permisos para contar con una cocina propia, la intención si es meter una cocina en un futuro, pero vamos poco poco”, enfatizó.

Proyectos

Uno de los proyectos es seguir atrayendo a nuevos segmentos de consumidores, esto al consolidar el área de patio como un espacio ideal para la presentación de grupos musicales, particularmente del género Rock.

“La Bohemia siempre ha sido considerada como ‘la casa de las tocadas’, eventos de rock, apoyar a la música, y es un proyecto nuevo que tenemos con el patio, meter grupos de rock y dos días, pero vamos a conservar la cantina, esa se queda”, aseveró.