¿Volverá el home office ante repunte de casos de Covid-19?

Debido al repunte de contagios de Covid-19, diversas empresas están regresando al home office para evitar que se extiendan los contagios entre sus colaboradores.

Víctor N., quien trabaja en una institución financiera, recibió un mensaje en días pasados notificándole que esta semana las actividades se llevarían a cabo vía.

Para Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas, pero la realidad es que se pueden seguir presentando picos de la enfermedad.

"La situación no está para obligar a que la gente regrese al esquema antes de pandemia. Hay una tendencia a nivel global, incluso impulsada por el CEO de Tesla, que dijo que la gente debe trabajar en sus oficinas y el que no pueda trabajar así no era para Tesla y varios empleadores siguieron eso para impulsar productividad, pero ahora nuestra realidad es que estamos viviendo una quinta ola que está muy fuerte", dijo.

Por esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rehabilitó su herramienta para tramitar incapacidades por Covid-19 vía electrónica.

Y es que se espera que la semana del 17 de julio se tenga la temporada más alta de transmisión de esta quinta ola.

En la versión anterior del permiso Covid, casi un millón y medio de trabajadores tramitaron su incapacidad, de ellos, aproximadamente 350 mil lo hicieron por vía digital.

Además, un estudio de OCC Mundial reveló que no todas las empresas están preparadas con protocolos específicos para hacer frente a la quinta ola de la enfermedad.

Según una encuesta aplicada por el portal de ofertas de empleo, 4 de cada 10 personas advirtieron que no les han dado a conocer protocolos específicos. Solo 18 por ciento de los consultados dijeron que existe un plan establecido.

Además, 53 por ciento de los colaboradores respondió que no se respetan del todo las medidas sanitarias y otro 35 por ciento dijo que ya no existen protocolos especiales.