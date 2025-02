"Correr me salvó la vida": José Miguel Romero Corpus

Su psiquiatra le había dicho que correr podría ayudarle a canalizar su enfermedad, y en el momento en el que se dirigía a terminar con su vida, se encontró con unos corredores en medio de una carrera. En ese momento, decidió unirse, y desde entonces no ha dejado de correr.

José Miguel Romero Corpus tiene ocho años dedicándose a correr de manera profesional, representando a Sonora y a México en diferentes competencias, logrando en la mayoría de ellas conseguir los primeros lugares.

Hace unas semanas, José Miguel Corpus, como lo conocen sus amigos, concluyó una carrera de 24 horas, en la cual quedó dentro de los tres primeros lugares, siendo uno de los únicos en finalizarla y, con ello, ganarse su lugar para representar a México en Francia 2025.

"En Cancún me fue muy bien, clasifiqué afortunadamente. Hice 208 kilómetros en 24 horas con 342 metros. Sí es pesado porque comes corriendo, te hidratas corriendo, solo te detienes un momento para ir al baño y continúas corriendo, pero gracias a Dios lo logré" , enfatizó.

La inquietud y, después, el amor por correr nacieron hace ocho años, recordó José Miguel, luego de ser diagnosticado con depresión y estar en un punto de decidir darle fin a su vida. Poco antes de intentarlo, se topó con una carrera y decidió unirse.

"Mi psiquiatra ya me había diagnosticado con depresión. Yo no quería tomar medicamentos y, la verdad, me encontraba en una situación que me sobrepasaba. Entonces, me dirigía a terminar con mi vida cuando me encontré con unos corredores en medio de una carrera" .

"Mi psiquiatra ya me había dicho que correr podría ayudarme a canalizar mi enfermedad y, pues la verdad, ahí mismo decidí unirme a los corredores. Con ayuda de mi entrenador, no he dejado de correr durante estos ocho años" , recordó.

Correr es su pasión

La próxima participación en Francia no es la primera competencia internacional para José Miguel, pues dijo haber representado a México en el Mundial de Alemania.

"En estos casi nueve años, ya fui a un mundial en Alemania. Primero fui a Monterrey y, gracias a Dios, logré clasificar, di la marca para poder llegar a Alemania" .

"En Alemania competí representando a México en la carrera de 100 kilómetros en ultra distancia. En esta ocasión, el clasificatorio para Francia fue la carrera de 24 horas" , compartió.

El oriundo de San Luis Potosí, pero más sonorense que nadie, agregó que el año pasado, en octubre, participó en la Gran Carrera del Desierto, que se llevó a cabo en Puerto Peñasco.

"En octubre del año pasado, tuve la fortuna de ganar la Gran Carrera del Desierto, que se llevó a cabo en el desierto de Altar, cerca de Puerto Peñasco. Pude medirme con locales, además de personas de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica" , enfatizó.

Romero Corpus mencionó que lo que más lo motiva para correr es el gusto por hacerlo, pues es una pasión. Además, sus tres hijas apoyan su deporte y lo comparten con él en la medida de sus posibilidades, ya que una de ellas es profesionista y las otras dos estudian.