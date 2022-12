¡Mucho ojo! No todos los desarrollos campestres están regularizados

El procurador municipal urbano y del espacio público de Hermosillo hizo un llamado a los hermosillenses a invertir en desarrollos campestres que cuenten con autorización para vender terrenos.

El procurador municipal urbano y del espacio público de Hermosillo, Alejandro García Rosas, exhortó a la ciudadanía a no caer en publicidad engañosa de desarrollos campestres que no cuentan con autorización para vender terrenos en Hermosillo.

De 100 desarrollos campestres que hay en la localidad, 30 son los que cumplen con las características para poderse regularizar; de estos un 50 porciento se ha acercado buscando entrar al programa.

"En la localidad, hay más de 100 desarrollos campestres, de esos, un 70% están en predios ejidales, estamos basándonos en un 30% que están en propiedad privada que son los que están en posibilidades de entrar a este programa de regularización" , compartió Alejandro García.

El primer paso en el proceso de regularización de desarrollos campestres es entregar una solicitud de regularización y ciertos documentos como la escritura, documentos de catastro, Icreson, entre otros.

"En la primera etapa lo que estamos buscando es validar que la propiedad sea privada y que en este caso el dueño o apoderado legal, haya firmado los documentos necesarios para entrar a este programa" , agregó el procurador municipal.

Es en estas fechas que a través de redes sociales se difunde publicidad engañosa de desarrollos campestres que no cuentan con regularización y no buscan regularizarse, por ello García Rosas hace el exhorto a la ciudadanía a informarse en el tema para no hacer una inversión que represente una pérdida.

"Están ofreciendo predios, no se dejen engañar y cuiden su aguinaldo” , advirtió el procurador.

A la fecha, 15 desarrolladores campestres han solicitado comenzar su proceso de regularización y siete ya se encuentran en la segunda etapa del programa.

García Rosas advirtió que estos desarrolladores, aún no están regulados e invitó a la ciudadanía a verificar en la página de internet de www.Hermosillo.gob.mx la lista completa de predios en los que pueden realizar compras seguras.

DESARROLLADORES QUE HAN SOLICITADO REGULARIZARSE:

Kino Ranch

Dulce Agave

Campestre la paloma

Campestre las palmas

El Álamo

Monarca

Palo santo

Campo verde

Cerro colorado

Quinta Santa Anita

Río azul turquesa

Río azul esmeralda

Campestre el saucito

Campestre el retiro del saucito

Campestre el sendero

DESARROLLOS QUE ESTÁN EN LA SEGUNDA ETAPA: