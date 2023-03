No están en riesgo los árboles de la obra del paso a desnivel

Las obras que se llevan a cabo en el paso a desnivel ponían en riesgo la flora a su alrededor, y varios grupos de ambientalistas se manifestaron para detener las labores, por lo que se dio una solución a esta petición.

Ante la inconformidad manifestada por colectivos ambientalistas en la obra del paso a desnivel ubicado en Luis Encinas y Américas, Florencio Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo señaló que no se pondrán en riesgo los árboles del lugar.

En días pasados los miembros de colectivos ambientalistas manifestaron su preocupación por la extracción y reubicación de 32 árboles adultos que están en la zona y esto se debe a que se ampliará la vialidad de dos a tres carriles.

“Algunos de ellos lo que no quieren es que haya un tercer carril, el argumento es que ese tercer carril afectaría algunos árboles que hay ahí, nos presentaron una alternativa que si bien afectaba menos árboles yo la estuve revisando con ellos y en lugar de ser 32 serían 15 los árboles afectados”, indicó

El secretario del Ayuntamiento agregó que la propuesta que presentaron los colectivos ambientalistas fue analizada por funcionarios expertos en semaforización y vialidades, quienes indicaron que resulta peligrosa para los peatones, porque pretenden establecer un semáforo en uno de los carriles de circulación.

“Remodelar una vialidad para poner un semáforo que cause riesgo creo que no es una buena decisión, esa opción que nos presentaron la analizamos de una manera muy seria, responsable, pensando en que pudiéramos jalar con las propuestas pero no podemos nosotros, en aras de proteger algunos árboles, poner en riesgo a las personas”, afirmó.

Respecto a los 32 árboles, Díaz Armenta resaltó que se vigilará que se trasplanten correctamente e incluso se sembrarán cinco veces más ejemplares que los que hay actualmente, es decir, no se perderá el área verde sino que se incrementará.

“Nosotros somos proambientalistas, estamos buscando cómo hacer más fluido el tráfico, en la ciudad se atora el tráfico, hay demasiados vehículos y las vialidades son insuficientes, entonces sí es importante ampliar a tres carriles el puente paso a desnivel para que fluya mejor el tráfico y hacerlo al menor riesgo posible y vamos a garantizar que haya más árboles

“Estamos contratando expertos en trasplantes para que nos garanticen que los árboles van a vivir, serán trasplantados en la misma zona, esto empezará en los próximos días conforme vaya avanzando la obra”, agregó.