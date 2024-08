Consejos para superar una ruptura amorosa

Establece límites con tu ex pareja: Es recomendable establecer un período sin contacto con tu ex pareja para permitirte sanar. Esto incluye evitar las redes sociales y cualquier comunicación directa. Si debes interactuar con tu ex (por ejemplo, si tienen hijos en común), establece límites claros y asegúrate de mantener conversaciones respetuosas y centradas en lo necesario.