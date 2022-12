Desconoce Tránsito Municipal su rol en el esquema de parquímetros digitales

A pesar de que el pasado martes se dio a conocer el programa de parquímetros digitales que instalará el Ayuntamiento en tres zonas de Hermosillo, Tránsito Municipal desconoce el rol que tendrá en este esquema.

El titular de Tránsito Municipal, Sergio Valdez López, informó que están enterados de la implementación de la primera etapa en el sector del Río Sonora, pero que aún no hay una mecánica definida de cómo se llevarán a cabo su participación.

“ No sé cómo vaya a funcionar eso, si vayamos a tener que sancionar o cuál vaya a ser la mecánica ”, señaló.

Cuando se dio a conocer este programa, José Carrillo Atondo Atondo informó que, como complemento de esta innovación digital, el Departamento de Tránsito tendría un esquema de vigilancia en estos puntos, en el cual, a través de una app, podrían detectar las placas, el tiempo y saldo de los usuarios.

“ Habrá una tolerancia de 10 minutos, si no puedes realizar el pago digital, lo puedes hacer en los negocios autorizados y si no has cubierto el saldo, se estará cobrando una multa que quedará en la ley de ingresos de aproximadamente 3 umas ”, explicó Carrillo Atondo, titular del Implan.

Este programa de parquímetros digitales es un plan piloto para controlar y mejorar la movilidad en áreas con alta demanda de estacionamientos, como lo es el área del Paseo Río Sonora cerca del centro de Gobierno, el área de Centenario cerca de los Palacios y el área de la Ruina.

Desde la segunda quincena de diciembre comenzaron los trabajos para que estos parquímetros funcionen en el primer polígono, que abarca tramos de calles como Vado del Río, Río Santa Cruz, Río San Miguel, Reforma, Magdalena y Comonfort.