El nuevo hotel forma parte de la cadena internacional Choice Hotels y representa la transformación del emblemático Hotel Bugambilias, con una inversión que generó 75 empleos.

Con un corte de listón inaugural, Choice Hotels CALA llevó a cabo la apertura del hotel Comfort Inn Hermosillo Pitic, resultado de la transformación del histórico Hotel Bugambilias, uno de los más antiguos de la ciudad.

Durante la ceremonia, Germán Fernández, CEO de Choice Hotels CALA, subsidiaria de Choice Hotels International Inc., destacó que la compañía opera bajo un modelo de franquicias con 22 marcas hoteleras en todo el mundo.

“Tenemos un poco más de 7 mil 500 hoteles abiertos en el mundo. Nos dedicamos exclusivamente a franquiciar las marcas, brindando herramientas a propietarios independientes. Esta industria se caracteriza por una presencia cada vez mayor de cadenas nacionales e internacionales” , explicó Fernández.

Por su parte, Daniel Tapia, director general de Hotelera Nogales, señaló que el proyecto representa un paso significativo más allá de una simple renovación, al buscar elevar la competitividad en Hermosillo y ofrecer un servicio de hospitalidad con estándares globales.

“Este proyecto ofrecerá habitaciones totalmente renovadas bajo estándares Comfort, áreas modernas, alberca, gimnasio y una ubicación estratégica sobre el bulevar Eusebio Francisco Kino” , detalló.

La titular de Turismo Municipal, Fernanda Cisneros, reconoció la importancia de contar con espacios de hospedaje de nivel internacional y se comprometió a impulsar actividades que atraigan congresos, convenciones y visitantes a las cuatro zonas hoteleras de la capital sonorense.

“Este es un punto muy estratégico. El hotel quedó a un nivel impresionante y Hermosillo, siendo una ciudad de negocios, necesita seguir creciendo en su infraestructura turística” , comentó.

A su vez, Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, celebró la apertura como una oportunidad para fortalecer la oferta turística y la atracción de eventos nacionales e internacionales.

“Estamos comenzando la mejor temporada del año en cuanto a ocupación hotelera, congresos y exposiciones. Para los organizadores, contar con el respaldo de una compañía internacional es un gran valor añadido” , afirmó.

El Comfort Inn Hermosillo Pitic cuenta con 78 habitaciones modernas, jardines, terrazas, wifi de alta velocidad, estacionamiento gratuito, gimnasio y piscina al aire libre. Además, es pet friendly, con una tarifa de 250 pesos por mascota por noche, y dispone de una sala de reuniones con capacidad para 12 personas.

La remodelación implicó una importante inversión privada, que generó 30 empleos directos y 45 indirectos, contribuyendo así al fortalecimiento de la oferta hotelera en la zona.

El hotel también ofrece el programa de lealtad Choice Privileges, mediante el cual los huéspedes pueden acumular puntos y canjearlos por noches gratis o millas aéreas en más de 7 mil 100 hoteles participantes a nivel mundial.